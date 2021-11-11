Минобороны РФ: Полёты Ту-160 над Белоруссией не направлены против третьих стран

В ведомстве отметили, что продолжается отработка совместных мероприятий ВВС и войск ПВО Вооружённых сил России и Белоруссии. Так, ракетоносцы Ту-160 ВКС России выполнили патрулирование в воздушном пространстве республики, в ходе которого были отработаны вопросы их прикрытия самолётами Су-30СМ ВВС Белоруссии.

Уточняется, что полёты не направлены против третьих стран. Как подчеркнули в Минобороны, мероприятия нацелены на обеспечение военной безопасности Союзного государства. Кроме того, там рассказали, что лётчики успешно справились с поставленной задачей, в частности, продемонстрировали безупречное мастерство. Также отмечен высокий уровень взаимодействия экипажей в течение всего полёта, продолжительность которого составила четыре часа 36 минут. За это время самолёты преодолели более трёх тысяч километров.