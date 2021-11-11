В Смоленской области изменили правила посещения кафе и ресторанов
Также до массовых мероприятий допустили граждан старше 60 лет при условии, что они вакцинировались от коронавируса.
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Власти Смоленской области изменили работу мест общественного питания и обязали заведения обслуживать людей только после предъявления ими сертификата о вакцинации от ковида, справки о перенесённом заболевании или медотводе, а также отрицательного ПЦР-теста. Об этом сообщает региональное правительство.
Кроме того, граждане вместе с этими бумагами по-прежнему должны предоставлять документ, удостоверяющий личность.
А вот режим нерабочих дней, действовавший до 10 ноября, указом не продлевается. Изменения внесены на основании рекомендации областного управления Роспотребнадзора и анализа эпидемиологической обстановки.
Также отмечается, что пожилые люди в возрасте 60 лет и старше допускаются к участию в массовых мероприятиях, если они прошли курс вакцинации. Непривитым же жителям нужно продолжать соблюдать режим самоизоляции, за исключением случаев посещения медицинских организаций, отметили в правительстве.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил, что полная отмена QR-кодов возможна только после окончания пандемии. Ориентироваться на уровень коллективного иммунитета здесь не стоит, потому что это величина, к сожалению, непостоянная, отметил представитель Кремля.
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