В Смоленской области изменили правила посещения кафе и ресторанов

Власти Смоленской области изменили работу мест общественного питания и обязали заведения обслуживать людей только после предъявления ими сертификата о вакцинации от ковида, справки о перенесённом заболевании или медотводе, а также отрицательного ПЦР-теста. Об этом сообщает региональное правительство.

Кроме того, граждане вместе с этими бумагами по-прежнему должны предоставлять документ, удостоверяющий личность.

А вот режим нерабочих дней, действовавший до 10 ноября, указом не продлевается. Изменения внесены на основании рекомендации областного управления Роспотребнадзора и анализа эпидемиологической обстановки.

Также отмечается, что пожилые люди в возрасте 60 лет и старше допускаются к участию в массовых мероприятиях, если они прошли курс вакцинации. Непривитым же жителям нужно продолжать соблюдать режим самоизоляции, за исключением случаев посещения медицинских организаций, отметили в правительстве.