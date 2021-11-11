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В Смоленской области изменили правила посещения кафе и ресторанов

Также до массовых мероприятий допустили граждан старше 60 лет при условии, что они вакцинировались от коронавируса.

11 ноября, 14:40
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Власти Смоленской области изменили работу мест общественного питания и обязали заведения обслуживать людей только после предъявления ими сертификата о вакцинации от ковида, справки о перенесённом заболевании или медотводе, а также отрицательного ПЦР-теста. Об этом сообщает региональное правительство.

Кроме того, граждане вместе с этими бумагами по-прежнему должны предоставлять документ, удостоверяющий личность.

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А вот режим нерабочих дней, действовавший до 10 ноября, указом не продлевается. Изменения внесены на основании рекомендации областного управления Роспотребнадзора и анализа эпидемиологической обстановки.

Также отмечается, что пожилые люди в возрасте 60 лет и старше допускаются к участию в массовых мероприятиях, если они прошли курс вакцинации. Непривитым же жителям нужно продолжать соблюдать режим самоизоляции, за исключением случаев посещения медицинских организаций, отметили в правительстве.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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