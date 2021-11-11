Татарстан введёт QR-коды для всех видов транспорта

Власти Татарстана приняли решение о введении системы QR-кодов для поездок на всех видах транспорта. Об этом сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

"QR-код будет внедрён в весь внутриреспубликанский общественный транспорт (городской, пригородный, межмуниципальный)", — рассказала она журналистам.

Отмечается, что допуск будет осуществляться при предъявлении кода, полученного на "Госуслугах" после прохождения полного курса вакцинации или после перенесённого коронавируса. Кроме того, такой штрихкод будет выдаваться и тем людям, которые имеют медицинский отвод от прививки — единый QR-код уже разрабатывают на базе Минздрава Татарстана. Галимова также сообщила, что президент Татарстана Рустам Минниханов обратил особое внимание на возможность использовать не только электронную версию QR-кода, но и бумажную, которую выдают в МФЦ по обращению жителей республики.

Сообщается, что перевозчикам в случае необходимости предоставят субсидию на приобретение технических средств для проверки QR-кодов, которая будет осуществляться в момент посадки пассажира.