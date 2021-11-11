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Татарстан введёт QR-коды для всех видов транспорта

Отмечается, что в том числе такой код будут выдавать и тем, у кого есть медицинский отвод от вакцинации.

11 ноября, 12:17

Фото © Shutterstock

Власти Татарстана приняли решение о введении системы QR-кодов для поездок на всех видах транспорта. Об этом сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

"QR-код будет внедрён в весь внутриреспубликанский общественный транспорт (городской, пригородный, межмуниципальный)", — рассказала она журналистам.

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Отмечается, что допуск будет осуществляться при предъявлении кода, полученного на "Госуслугах" после прохождения полного курса вакцинации или после перенесённого коронавируса. Кроме того, такой штрихкод будет выдаваться и тем людям, которые имеют медицинский отвод от прививки — единый QR-код уже разрабатывают на базе Минздрава Татарстана. Галимова также сообщила, что президент Татарстана Рустам Минниханов обратил особое внимание на возможность использовать не только электронную версию QR-кода, но и бумажную, которую выдают в МФЦ по обращению жителей республики.

Сообщается, что перевозчикам в случае необходимости предоставят субсидию на приобретение технических средств для проверки QR-кодов, которая будет осуществляться в момент посадки пассажира.

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Ранее Лайф рассказывал, что оперштаб подтвердил подготовку законов об обязательных QR-кодах на транспорте и в магазинах. О внесении этих инициатив в Госдуму обещают сообщить дополнительно. Детали законопроекта не приводятся.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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