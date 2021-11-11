Суд вернул россиянину миллиардный иск к группе Metallica
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Впрочем, если Иван Хохлов устранит в заявлении указанные ошибки, то снова сможет предъявить претензии именитым музыкантам.
В Орловской области суд вынес постановление по иску жителя Орла Ивана Хохлова, который требовал взыскать в свою пользу один миллиард долларов с американской метал-группы Metallica. Кроме того, россиянин требовал ещё и пожизненное содержание за счёт доходов от выступлений и продажи альбомов музыкантов.
"Арбитражный суд при решении вопроса о принятии искового заявления к производству установил, что оно подано с нарушением требований, установленных статьями 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса РФ", — говорится в решении по делу, опубликованном на сайте областного суда.
Так, Хохлов не указал в заявлении причины обращения в суд и другие важные моменты. В инстанции также напомнили, что арбитражные суды не уполномочены решать вопросы о пожизненном содержании.
"Арбитражный суд пришёл к выводу об отсутствии оснований для принятия искового заявления в целом к производству и о необходимости его возвращения истцу", — говорится в решении.
Впрочем, если Хохлов устранит указанные ошибки в исковом заявлении, то сможет предъявить претензии именитым музыкантам снова.
Как сообщал Лайф, иск житель Орловской области подал ещё 2 ноября. По некоторым данным, мужчина считает себя автором всех текстов песен и музыки группы, а также её логотипа и обложек альбомов.