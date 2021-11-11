Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 ноября 2021, 12:12

Суд вернул россиянину миллиардный иск к группе Metallica

Фото © Facebook / Metallica

Фото © Facebook / Metallica

Впрочем, если Иван Хохлов устранит в заявлении указанные ошибки, то снова сможет предъявить претензии именитым музыкантам.

В Орловской области суд вынес постановление по иску жителя Орла Ивана Хохлова, который требовал взыскать в свою пользу один миллиард долларов с американской метал-группы Metallica. Кроме того, россиянин требовал ещё и пожизненное содержание за счёт доходов от выступлений и продажи альбомов музыкантов.

"Арбитражный суд при решении вопроса о принятии искового заявления к производству установил, что оно подано с нарушением требований, установленных статьями 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса РФ", — говорится в решении по делу, опубликованном на сайте областного суда.

Суд отказал в компенсации россиянину, не желающему воспитывать рождённых от донора детей
Суд отказал в компенсации россиянину, не желающему воспитывать рождённых от донора детей

Так, Хохлов не указал в заявлении причины обращения в суд и другие важные моменты. В инстанции также напомнили, что арбитражные суды не уполномочены решать вопросы о пожизненном содержании.

"Арбитражный суд пришёл к выводу об отсутствии оснований для принятия искового заявления в целом к производству и о необходимости его возвращения истцу", — говорится в решении.

Впрочем, если Хохлов устранит указанные ошибки в исковом заявлении, то сможет предъявить претензии именитым музыкантам снова.

Вдова умершего от ковида россиянина через суд получила миллион рублей компенсации
Вдова умершего от ковида россиянина через суд получила миллион рублей компенсации

Как сообщал Лайф, иск житель Орловской области подал ещё 2 ноября. По некоторым данным, мужчина считает себя автором всех текстов песен и музыки группы, а также её логотипа и обложек альбомов.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • иски
  • Metallica
  • Общество
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar