В Минобороны РФ сообщили о повышении военной активности НАТО в Чёрном море

Военная активность Североатлантического альянса в Черноморском регионе у границ России повысилась, сообщили в Минобороны РФ.

"Минобороны России фиксирует повышение военной активности США и их союзников по НАТО в Черноморском регионе", — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что прежде всего случился рост интенсивности действий военно-морских сил, средств воздушной и морской разведки, а также стратегической авиации. Внеплановые учения, проводимые США и их союзниками, являются агрессивными действиями, создающими угрозу региональной безопасности, заметили в министерстве.