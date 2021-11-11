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В Минобороны РФ сообщили о повышении военной активности НАТО в Чёрном море

Внеплановые учения США и союзников являются агрессивными действиями, создающими угрозу региональной безопасности, считают в ведомстве.

11 ноября, 12:07
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/DZalkaliani/status/1457637806675828737/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">David Zalkaliani</a></p>

Фото © Twitter / David Zalkaliani

Военная активность Североатлантического альянса в Черноморском регионе у границ России повысилась, сообщили в Минобороны РФ.

"Минобороны России фиксирует повышение военной активности США и их союзников по НАТО в Черноморском регионе", — уточнили в ведомстве.

В Минобороны назвали истинную цель внеплановых учений ВМС США в Чёрном море

В Минобороны назвали истинную цель внеплановых учений ВМС США в Чёрном море

Отмечается, что прежде всего случился рост интенсивности действий военно-морских сил, средств воздушной и морской разведки, а также стратегической авиации. Внеплановые учения, проводимые США и их союзниками, являются агрессивными действиями, создающими угрозу региональной безопасности, заметили в министерстве.

Ранее в Минобороны заявили о создании США многонациональной военной группировки у границ РФ. Сейчас в акватории Чёрного моря находятся эсминец с управляемым ракетным оружием Porter, танкер John Lenthall и корабль управления Mount Whitney ВМС США, уточнили в ведомстве, а целью манёвров США назвали военное освоение Украины.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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