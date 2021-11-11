В Минобороны РФ сообщили о повышении военной активности НАТО в Чёрном море
Внеплановые учения США и союзников являются агрессивными действиями, создающими угрозу региональной безопасности, считают в ведомстве.
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Военная активность Североатлантического альянса в Черноморском регионе у границ России повысилась, сообщили в Минобороны РФ.
"Минобороны России фиксирует повышение военной активности США и их союзников по НАТО в Черноморском регионе", — уточнили в ведомстве.
Отмечается, что прежде всего случился рост интенсивности действий военно-морских сил, средств воздушной и морской разведки, а также стратегической авиации. Внеплановые учения, проводимые США и их союзниками, являются агрессивными действиями, создающими угрозу региональной безопасности, заметили в министерстве.
Ранее в Минобороны заявили о создании США многонациональной военной группировки у границ РФ. Сейчас в акватории Чёрного моря находятся эсминец с управляемым ракетным оружием Porter, танкер John Lenthall и корабль управления Mount Whitney ВМС США, уточнили в ведомстве, а целью манёвров США назвали военное освоение Украины.
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