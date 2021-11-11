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Экономист назвал подорожание сала на Украине "результатом общей политики"

Цена на продукт в ноябре достигла рекордной отметки — 185 гривен (примерно 505 рублей).

11 ноября, 12:04
<p>Фото © Shutterstock </p>

Фото © Shutterstock

В рекордном росте цены на сало на Украине виновата общая политика евроинтеграции. Такое мнение в беседе с RT высказал политолог и экономист Александр Дудчак.

"Беда в том, что Украина могла бы совсем по-другому развиваться, но евроинтеграция, принятие правил Евросоюза, работа на тот рынок, потеря основных рынков дают такой результат", — пояснил Дудчак.

По его словам, из-за подобной политики в стране выросли цены на удобрения и корма для животных, в свою очередь это отразилось на стоимости свинины и курицы. Евросоюзу Украина интересна не как поставщик продуктов питания, а как рынок сбыта, считает специалист.

"Потому что не нужны европейцам производители ни курятины, ни сала, никакой другой продукции — здесь должен быть просто рынок сбыта, конкурентов надо уничтожать, что они успешно и делают, теперь это видно и по салу", — рассказывает Дудчак.

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Напомним, что стоимость сала на Украине в ноябре достигла рекордной отметки — 185 гривен (примерно 505 рублей) за килограмм. Скачок стоимости зафиксировали ещё в октябре: тогда продукт подорожал на 13%, а уже в этом месяце цена выросла ещё на 11%.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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