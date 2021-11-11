Звезда "Баварии" может лишиться почти 400 тысяч евро из-за отказа вакцинироваться
С 1 ноября в Германии приняли закон, который разрешает работодателям не выплачивать зарплату тем, кто уходит на карантин.
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Футболист "Баварии" и сборной Германии Йозуа Киммих может лишиться 384 тысяч евро из-за того, что ушёл на карантин, а ранее отказался вакцинироваться от коронавируса. Об этом пишет Bild.
Всё из-за того, что его партнёр по национальной команде Никлас Зюле сдал положительный тест на ковид и пропустит ближайшие матчи сборной. Так как Киммих контактировал с ним и не проходил вакцинацию, он был вынужден отправиться на карантин. А с 1 ноября в Германии приняли закон, который позволяет работодателям не выплачивать зарплату ушедшим на карантин сотрудникам.
Добавим, что сборная Германии в ближайших матчах встретится с Лихтенштейном и Арменией в рамках отбора ЧМ-2022.
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