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Звезда "Баварии" может лишиться почти 400 тысяч евро из-за отказа вакцинироваться

С 1 ноября в Германии приняли закон, который разрешает работодателям не выплачивать зарплату тем, кто уходит на карантин.

11 ноября, 11:57
<p>Фото © Roland Krivec / DeFodi Images via Getty Images</p>

Фото © Roland Krivec / DeFodi Images via Getty Images

Футболист "Баварии" и сборной Германии Йозуа Киммих может лишиться 384 тысяч евро из-за того, что ушёл на карантин, а ранее отказался вакцинироваться от коронавируса. Об этом пишет Bild.

Всё из-за того, что его партнёр по национальной команде Никлас Зюле сдал положительный тест на ковид и пропустит ближайшие матчи сборной. Так как Киммих контактировал с ним и не проходил вакцинацию, он был вынужден отправиться на карантин. А с 1 ноября в Германии приняли закон, который позволяет работодателям не выплачивать зарплату ушедшим на карантин сотрудникам.

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Добавим, что сборная Германии в ближайших матчах встретится с Лихтенштейном и Арменией в рамках отбора ЧМ-2022.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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