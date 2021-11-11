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Легенда "Ливерпуля" Джеррард стал главным тренером "Астон Виллы"

До этого он был наставником "Рейнджерс" из Глазго, с которым сумел стать чемпионом Шотландии.

11 ноября, 10:17

Фото © avfc.co.uk

Легендарный игрок "Ливерпуля" Стивен Джеррард стал главным тренером клуба АПЛ "Астон Вилла", информирует официальный сайт бирмингенцев.

"Астон Вилла" — клуб с богатой историей и традициями в английском футболе, и я безмерно горжусь тем, что стал его новым главным тренером", — заявил Джеррард.

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Последним местом работы легендарного полузащитника был "Рейнджерс" из Глазго, с которым он сумел стать чемпионом Шотландии, завершив сезон без поражений и прервав гегемонию "Селтика".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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