Голландец Маккели назначен главным арбитром матча Хорватия — Россия
Встреча состоится в Сплите 14 ноября. Начало игры — в 17:00 по московскому времени.
Фото © ТАСС / ANSA via ZUMA Press
Арбитр Данни Маккели из Нидерландов станет главным судьёй матча отбора ЧМ-2022 Хорватия — Россия.
Как информирует сайт Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB), помогать ему будут Хессел Стеегстра и Ян де Врис. Четвёртым абритром назначен Деннис Хиглер. За работу системы видеоассистента рефери (VAR) будут отвечать Пол ван Букель и Клей Руперти. Стоит отметить, что Маккели был главным арбитром матча Россия — Финляндия на Евро-2020. Тогда встреча завершилась победой нашей команды со счётом 1:0.
Отметим, что матч Хорватия — Россия состоится в Сплите 14 ноября. Начало игры — в 17:00 по московскому времени. Для обеих команд это может быть решающая встреча в борьбе за выход на ЧМ-2022.
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