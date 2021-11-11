Голландец Маккели назначен главным арбитром матча Хорватия — Россия

Как информирует сайт Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB), помогать ему будут Хессел Стеегстра и Ян де Врис. Четвёртым абритром назначен Деннис Хиглер. За работу системы видеоассистента рефери (VAR) будут отвечать Пол ван Букель и Клей Руперти. Стоит отметить, что Маккели был главным арбитром матча Россия — Финляндия на Евро-2020. Тогда встреча завершилась победой нашей команды со счётом 1:0.