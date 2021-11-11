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Голландец Маккели назначен главным арбитром матча Хорватия — Россия

Встреча состоится в Сплите 14 ноября. Начало игры — в 17:00 по московскому времени.

11 ноября, 09:46

Фото © ТАСС / ANSA via ZUMA Press

Арбитр Данни Маккели из Нидерландов станет главным судьёй матча отбора ЧМ-2022 Хорватия — Россия.

Как информирует сайт Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB), помогать ему будут Хессел Стеегстра и Ян де Врис. Четвёртым абритром назначен Деннис Хиглер. За работу системы видеоассистента рефери (VAR) будут отвечать Пол ван Букель и Клей Руперти. Стоит отметить, что Маккели был главным арбитром матча Россия — Финляндия на Евро-2020. Тогда встреча завершилась победой нашей команды со счётом 1:0.

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Отметим, что матч Хорватия — Россия состоится в Сплите 14 ноября. Начало игры — в 17:00 по московскому времени. Для обеих команд это может быть решающая встреча в борьбе за выход на ЧМ-2022.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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