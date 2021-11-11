Американский тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян заявил, что травма россиянки Александры Трусовой может быть связана с тем, что тренерский штаб Этери Тутберидзе не бережёт спортсменку. Об этом сообщает РИА "Новости".

Из-за повреждения стопы Трусова не сможет выступить на этой неделе на этапе Гран-при в Японии. Из-за пропуска этих соревнований она потеряла шансы пробиться в финал серии, который пройдёт в декабре.

"Травмированные стопы Трусовой, из-за которых она пропустит Гран-при Японии, ещё раз подтверждают, что мои жалкие попытки обратить внимание на необходимость бережного отношения к юным спортсменкам ни к чему не привели", — заявил Арутюнян.