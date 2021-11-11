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"Нужно беречь юных спортсменок": Американский тренер назвал причину травмы фигуристки Трусовой

Из-за повреждения стопы 17-летняя россиянка не сможет выступить на этой неделе на этапе Гран-при в Японии.

11 ноября, 08:59
<p>Фото © Matthew Stockman — International Skating Union / International Skating Union via Getty Images</p>

Фото © Matthew Stockman — International Skating Union / International Skating Union via Getty Images

Американский тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян заявил, что травма россиянки Александры Трусовой может быть связана с тем, что тренерский штаб Этери Тутберидзе не бережёт спортсменку. Об этом сообщает РИА "Новости".

Из-за повреждения стопы Трусова не сможет выступить на этой неделе на этапе Гран-при в Японии. Из-за пропуска этих соревнований она потеряла шансы пробиться в финал серии, который пройдёт в декабре.

"Травмированные стопы Трусовой, из-за которых она пропустит Гран-при Японии, ещё раз подтверждают, что мои жалкие попытки обратить внимание на необходимость бережного отношения к юным спортсменкам ни к чему не привели", — заявил Арутюнян.

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В сентябре Трусова стала первой фигуристкой, исполнившей пять четверных прыжков в одной программе. Это произошло на контрольных прокатах в Челябинске. В ходе сезона она уже выиграла два турнира — "Челленджер" в Норвуде и этап Гран-при в Лас-Вегасе.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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