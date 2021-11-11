Новый рекорд: Шайбы Капризова и Куликова помогли "Миннесоте" победить "Аризону" в НХЛ
Капризов быстрее всех в истории американской команды достиг отметки в 30 голов.
Фото © ХК "Миннесота Уайлд"
"Миннесота Уайлд" на выезде победила клуб "Аризона Койотс" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.
В составе "Миннесоты" по шайбе забросили российские легионеры Кирилл Капризов и Дмитрий Куликов. Также по разу отличились шведский нападающий Йоэль Эрикссон Эк, канадский форвард Маркус Фолиньо и швейцарский игрок атаки Кевин Фиала.
Капризов забросил третью шайбу в сезоне. Всего в его активе стало 11 очков в 12 играх. В общей сложности за карьеру гол стал для Кирилла 30-м в составе "Миннесоты" за 67 матчей. Он быстрее всех в американской команде достиг этой отметки.
CAN WE GET AN "OPE, THERE IT IS" 😂#mnwild pic.twitter.com/Z6JL59hh2J— Minnesota Wild (@mnwild) November 11, 2021
Для Куликова шайба стала первой в сезоне. Также в 11 играх сезона на счету россиянина четыре результативные передачи.
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