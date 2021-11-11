"Миннесота Уайлд" на выезде победила клуб "Аризона Койотс" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.

В составе "Миннесоты" по шайбе забросили российские легионеры Кирилл Капризов и Дмитрий Куликов. Также по разу отличились шведский нападающий Йоэль Эрикссон Эк, канадский форвард Маркус Фолиньо и швейцарский игрок атаки Кевин Фиала.

Капризов забросил третью шайбу в сезоне. Всего в его активе стало 11 очков в 12 играх. В общей сложности за карьеру гол стал для Кирилла 30-м в составе "Миннесоты" за 67 матчей. Он быстрее всех в американской команде достиг этой отметки.

CAN WE GET AN "OPE, THERE IT IS" 😂#mnwild pic.twitter.com/Z6JL59hh2J — Minnesota Wild (@mnwild) November 11, 2021