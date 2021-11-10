Главный тренер сборной Кипра по футболу Николаос Костеноглу в ходе пресс-конференции поделился ожиданиями от предстоящего матча против команды России и заявил, что его подшефные покажут качественный футбол.

"Мы знаем, что играем с сильнейшей командой группы. Мы обещаем, что покажем хорошую игру, это наш национальный долг. Мы выложимся на все 100%. Я рад, что мы вновь вместе с игроками, хочу отметить их желание, профессионализм, так что я настроен очень оптимистично", — заявил наставник киприотов.

Специалист также заметил, что команда морально готова к матчу и будет стараться показать свой дух. Защитник сборной Кипра Андреас Каро выразил мнение, что у команды есть все необходимые качества для того, чтобы переиграть наших.