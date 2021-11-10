НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Я настроен оптимистично": Главный тренер сборной Кипра поделился ожиданиями перед матчем со сборной России

Встреча состоится 11 ноября в Санкт-Петербурге на "Газпром-арене". Для нашей команды это будет одна из решающих игр в борьбе за попадание на ЧМ.

10 ноября, 15:22
<p>Фото © Getty Images/ Mike Kireev / NurPhoto</p>

Фото © Getty Images/ Mike Kireev / NurPhoto

Главный тренер сборной Кипра по футболу Николаос Костеноглу в ходе пресс-конференции поделился ожиданиями от предстоящего матча против команды России и заявил, что его подшефные покажут качественный футбол.

"Мы знаем, что играем с сильнейшей командой группы. Мы обещаем, что покажем хорошую игру, это наш национальный долг. Мы выложимся на все 100%. Я рад, что мы вновь вместе с игроками, хочу отметить их желание, профессионализм, так что я настроен очень оптимистично", — заявил наставник киприотов.

Специалист также заметил, что команда морально готова к матчу и будет стараться показать свой дух. Защитник сборной Кипра Андреас Каро выразил мнение, что у команды есть все необходимые качества для того, чтобы переиграть наших.

Травмы, карточки, хорваты: Что может помешать сборной России выйти на чемпионат мира по футболу

Травмы, карточки, хорваты: Что может помешать сборной России выйти на чемпионат мира по футболу

Добавим, что матч Россия — Кипр состоится в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром-арена" в четверг, 11 ноября. Начало встречи — в 20:00 по московскому времени.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1