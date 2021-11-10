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Знарок покинул расположение сборной России из-за симптомов ОРВИ

Уже завтра национальная команда проведёт первый матч Евротура против Финляндии.

10 ноября, 14:25
<p>Фото © ТАСС / Станислав Красильников</p>

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Член тренерского штаба сборной России по хоккею Олег Знарок покинул расположение национальной команды из-за появившихся у него симптомов ОРВИ.

"После прилёта в Финляндию почувствовал недомогание, есть симптомы ОРВИ. Сейчас поеду лечиться в Петербург. Жалко, что так вышло. У нас в сборной собрались хорошие ребята. Желаю им удачно выступить на турнире!" — цитирует Знарка РИА "Новости".

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Он также заявил, что будет смотреть все матчи национальной команды на первом этапе Евротура.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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