Знарок покинул расположение сборной России из-за симптомов ОРВИ

"После прилёта в Финляндию почувствовал недомогание, есть симптомы ОРВИ. Сейчас поеду лечиться в Петербург. Жалко, что так вышло. У нас в сборной собрались хорошие ребята. Желаю им удачно выступить на турнире!" — цитирует Знарка РИА "Новости".