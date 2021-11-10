Знарок покинул расположение сборной России из-за симптомов ОРВИ
Уже завтра национальная команда проведёт первый матч Евротура против Финляндии.
Фото © ТАСС / Станислав Красильников
Член тренерского штаба сборной России по хоккею Олег Знарок покинул расположение национальной команды из-за появившихся у него симптомов ОРВИ.
"После прилёта в Финляндию почувствовал недомогание, есть симптомы ОРВИ. Сейчас поеду лечиться в Петербург. Жалко, что так вышло. У нас в сборной собрались хорошие ребята. Желаю им удачно выступить на турнире!" — цитирует Знарка РИА "Новости".
Он также заявил, что будет смотреть все матчи национальной команды на первом этапе Евротура.
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