Травмы, карточки, хорваты: Что может помешать сборной России выйти на чемпионат мира по футболу Команда Валерия Карпина начинает завершающий цикл встреч в этом году с целым рядом проблем и вопросов к ней. 10 ноября, 13:21 Фото © ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV

Для сборной России по футболу начинается решающая пора. Подшефные Валерия Карпина буквально в двух шагах от того, чтобы следующей зимой отправиться в жаркий Катар на чемпионат мира по футболу. И никак не в качестве туристов. Тем не менее у нашей сборной целый ряд проблем, которые могут не позволить ей это сделать.

Травмы

Это, уж простите за такое слово, больная тема для сборной Валерия Карпина. С новым наставником наша команда начинает третью серию своих матчей, и ни одна не обошлась без целого ряда травм. Причём, что и настораживает, игроки приезжают из своих клубов уже с повреждениями. И как бы ни старался Карпин вызывать как можно больше игроков — обойти эту тему никак не получается.

Перед решающими матчами сборная уже (специально выделяем это слово) осталась без троих сильных игроков. Илья Самошников был готов закрыть проблемную позицию флангового защитника, но получил травму в расположении "Рубина". Теперь Валерий Карпин снова будет вынужден придумывать, что и как делать, чтобы грамотно распределить имеющийся резерв игроков на два сложнейших матча.

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Куда более значимыми выглядят потери Арсена Захаряна и Рифата Жемалетдинова. Главная звезда "Динамо" и надежда всего российского футбола — Захарян — выбыл на пару недель. Что интересно, травму он получил достаточно давно — в игре с "Зенитом", однако известно о ней стало буквально несколько дней назад. О повреждении Жемалетдинова сообщили только утром 10 ноября, но легче от этого не становится. Сборная потеряла двух футболистов, которые с лёгкостью могли добавить движения и креатива впереди. Впрочем, как сказал Валерий Карпин, в бой идут одни старики, а ставка делается на опытных игроков. Потому не факт, что Захарян получил бы свой шанс в двух ближайших матчах.

Карточки

Предельно осторожно нужно нашей сборной играть и с точки зрения фолов. В заявке Карпина был целый ряд игроков, которые "висели" на карточках. Главной проблемой в этом вопросе мог стать Рифат Жемалетдинов, у которого таковых набралось три. Следующий фол — дисквалификация. Однако из-за травмы помочь своим он не сможет.

Фото © ТАСС / Бухарев Олег

Но нарываться на карточки всё равно не стоит. И Кипр, и Хорватия относятся к числу команд, которые могут как сами сфолить, так легко и заставить сфолить на себе. В особенности хорваты, которые могут легко и быстро убегать в атаки и вынуждать защитников идти на нарушения. И понятно, что получать ненужные карточки не стоит. А ещё лучше — заставить соперников фолить на себе.

Хорваты

Пожалуй, главный фактор нашего возможного непопадания или же попадания в Катар. Команда Златко Далича — действующий вице-чемпион мира. Явно "клетчатые" не хотят оставаться за бортом турнира следующего года. Однако сборная России может существенно осложнить задачу выхода в Катар для Хорватии. Ведь именно наши пока что находятся на вершине турнирной таблицы. Прямой выход на ЧМ гарантирует именно первая строчка.

Фото © ТАСС / Красильников Станислав

Обозлённые на весь мир хорваты будут, никаких нет сомнений, с первых минут нестись вперёд в воскресном матче против сборной России. И главное, чтобы наши выдержали этот стартовый натиск. Впрочем, перед этим главное — обыграть Кипр. Любой ценой и не важно, с каким счётом. Надежд на то, что Мальта в параллельном матче тормознёт Хорватию, немного. Так что в воскресенье Валерия Карпина ждёт самое серьёзное испытание на новом для него посту.

"Нас ждёт настоящий финал. Да, сборная Хорватии нечасто играет в Сплите, поэтому я думаю, что люди с удовольствием придут на стадион и отдадут все силы и эмоции, чтобы поддержать нас. Это будет здорово!" — заявил защитник хорватов и "Зенита" Деян Ловрен.

Общее положение дел в нашем футболе

Увы, но и эту тему никак нельзя обойти. Нашим в последнее время страшно не везёт на европейской арене. Что бы ни делали клубы, игроки и все-все-все, но пока взять своё никак не получается. Особенно это чувствуется в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Пока у наших клубов всего лишь две победы в 12 матчах этого сезона. Крайне, даже катастрофически, мало.

Впрочем, к сборной это имеет не так уж и много отношения. Она, как бы это ни казалось странно, продолжает уверенно идти по своему календарю и одерживать важнейшие победы. Словения, Словакия, тот же Кипр — все остались позади, и всех обыграли. Более того, с теми же хорватами сыграли вничью. Так что, может, не всё так плохо?

Есть и плюсы

Фото © ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV

Не только о плохом нужно сказать. У сборной России достаточно крепкий и хорошо сыгранный между собой состав. Если не забивают нападающие — не беда, это сделают защитники. Джикии совсем не лень! Или же Сафонов в нужный момент спасёт так, что вопросов не возникнет ни у кого. Да и атмосфера, чего скрывать, хорошая в команде. Валерий Карпин танцует в раздевалке, а игроки сплочены вокруг одной цели.

Вообще, сам Карпин пока что выглядит как один из главных плюсов сборной России. Главное, что он смог вернуть нашим игрокам, — уверенность после полного провала на Евро-2020. Они снова могут побеждать, в них снова верят и поддерживают — это главное. Более того, Карпин не стесняется гнуть свою линию. Отказал Дзюба один раз — всё, больше не позовут. И надежд на него отныне нет. Тоже важная история — сохранять определённую последовательность. Ну и главное — Карпин явно не откажется от контракта со сборной. А для этого надо выйти в Катар. Так что только вперёд!

Впереди у сборной России два важнейших матча. Ни с Кипром, ни с Хорватией не будет легко — в этом нет сомнений. Хочется верить, что сейчас в национальной команде всё хорошо, а каждый понимает, что настал главный момент года. Нам надо в Катар, и не надо в стыки!

Авторы Шамиль Гаджиев