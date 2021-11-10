Переводчик Кокорина рассказал, как над ним шутили партнёры в "Фиорентине"

Футболисты "Фиорентины" один раз разыграли российского нападающего Александра Кокорина, перепарковав его машину в не самое обычное для того место. Об этом "Матч ТВ" рассказал ассистент и переводчик форварда Максим Долгий.

"Помню один эпизод: Саша вышел из раздевалки после тренировки и не смог найти свою машину на стоянке. И тут охранник говорит: "Посмотри в воротах на поле!" — Короче, Касерес, пока Саша был в душе, взял ключи от его машины и припарковал её прямо в воротах на тренировочном поле", — рассказал Долгий.

Он также заметил, что в команде всегда дружелюбная атмосфера, а единственное, о чём жалел Кокорин, это о том, что он не знает итальянского языка.