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Переводчик Кокорина рассказал, как над ним шутили партнёры в "Фиорентине"

Форвард перешёл в итальянский клуб зимой 2021 года, однако пока так и не сумел забить за новую для себя команду.

10 ноября, 14:52
<p>Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов</p>

Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Футболисты "Фиорентины" один раз разыграли российского нападающего Александра Кокорина, перепарковав его машину в не самое обычное для того место. Об этом "Матч ТВ" рассказал ассистент и переводчик форварда Максим Долгий.

"Помню один эпизод: Саша вышел из раздевалки после тренировки и не смог найти свою машину на стоянке. И тут охранник говорит: "Посмотри в воротах на поле!" — Короче, Касерес, пока Саша был в душе, взял ключи от его машины и припарковал её прямо в воротах на тренировочном поле", — рассказал Долгий.

Он также заметил, что в команде всегда дружелюбная атмосфера, а единственное, о чём жалел Кокорин, это о том, что он не знает итальянского языка.

"Фиорентина" может зимой отдать Кокорина в аренду

"Фиорентина" может зимой отдать Кокорина в аренду

Напомним, Кокорин стал игроком "Фиорентины" в январе 2021 года. Однако почти за год он так и не сумел отличиться за свою новую команду в официальных матчах.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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