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"Нет никаких перспектив": Авербух оценил переход российского фигуриста в сборную США

Ранее стало известно, что 29-летний спортсмен станет представлять Штаты и попытается отобраться на Олимпиаду в Пекин.

10 ноября, 14:39
<p>Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий, Александр Демьянчук</p>

Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий, Александр Демьянчук

Призёр Олимпиады, хореограф Илья Авербух в беседе со Sport24 оценил переход фигуриста Артура Дмитриева в сборную США.

"Конечно, переход в США — это его выбор, он тренируется, но говорить о том, что в современном мире можно перезапустить карьеру в таком возрасте, не добившись до этого особо больших результатов, нелогично. Это практически невозможно. Я думаю, в США у него никаких профессиональных перспектив нет", — заявил Авербух.

Он также заметил, что с огромным уважением относится как к самому фигуристу, так и его отцу, Артуру Дмитриеву – старшему, который дважды выиграл Олимпийские игры. Однако история с переходом, по мнению Авербуха, является инфоповодом одного дня.

"Неплохой вариант": Российский фигурист Дмитриев перешёл в сборную США

"Неплохой вариант": Российский фигурист Дмитриев перешёл в сборную США

Ранее Лайф сообщал, что фигурист Артур Дмитриев решил перейти в сборную США и уже готовится к отбору на национальный чемпионат.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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