"Нет никаких перспектив": Авербух оценил переход российского фигуриста в сборную США
Ранее стало известно, что 29-летний спортсмен станет представлять Штаты и попытается отобраться на Олимпиаду в Пекин.
Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий, Александр Демьянчук
Призёр Олимпиады, хореограф Илья Авербух в беседе со Sport24 оценил переход фигуриста Артура Дмитриева в сборную США.
"Конечно, переход в США — это его выбор, он тренируется, но говорить о том, что в современном мире можно перезапустить карьеру в таком возрасте, не добившись до этого особо больших результатов, нелогично. Это практически невозможно. Я думаю, в США у него никаких профессиональных перспектив нет", — заявил Авербух.
Он также заметил, что с огромным уважением относится как к самому фигуристу, так и его отцу, Артуру Дмитриеву – старшему, который дважды выиграл Олимпийские игры. Однако история с переходом, по мнению Авербуха, является инфоповодом одного дня.
Ранее Лайф сообщал, что фигурист Артур Дмитриев решил перейти в сборную США и уже готовится к отбору на национальный чемпионат.
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