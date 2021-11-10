Призёр Олимпиады, хореограф Илья Авербух в беседе со Sport24 оценил переход фигуриста Артура Дмитриева в сборную США.

"Конечно, переход в США — это его выбор, он тренируется, но говорить о том, что в современном мире можно перезапустить карьеру в таком возрасте, не добившись до этого особо больших результатов, нелогично. Это практически невозможно. Я думаю, в США у него никаких профессиональных перспектив нет", — заявил Авербух.

Он также заметил, что с огромным уважением относится как к самому фигуристу, так и его отцу, Артуру Дмитриеву – старшему, который дважды выиграл Олимпийские игры. Однако история с переходом, по мнению Авербуха, является инфоповодом одного дня.