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Головин будет капитаном сборной России в матче против Кипра

Встреча состоится в Санкт-Петербурге и станет одной из решающих для нашей команды в борьбе за выход на ЧМ-2022.

10 ноября, 15:31

Фото © РФС

Полузащитник "Монако" Александр Головин станет капитаном сборной России по футболу в ближайшем матче отбора ЧМ-2022 против Кипра.

Именно Головин пришёл вместе с Карпиным на предматчевую пресс-конференцию, из чего журналисты и сделали такой вывод. Стоит отметить, что ранее это правило срабатывало во всех матчах под руководством Валерия Карпина в национальной сборной.

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Добавим, что матч Россия — Кипр состоится в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром-арена" в четверг, 11 ноября. Начало встречи — в 20:00 по московскому времени.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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