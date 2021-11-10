Карпин заявил, что "поставил точку" в вопросе вызова Дзюбы в сборную России
Форвард ранее отказался от вызова в национальную команду на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022.
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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что "поставил точку" относительно вопроса вызова нападающего "Зенита" Артёма Дзюбы в национальную команду.
"Я поставил точку (в вопросах про Дзюбу. — Прим. Лайфа). Вы — как хотите. Хотите — спрашивайте, хотите — нет. Это ваши проблемы", — ответил Карпин на соответствующий вопрос журналиста в ходе пресс-конференции.
20 сентября Дзюба впервые после Евро-2020 попал в расширенный состав сборной России. На следующий день 33-летний форвард отказался от игры за национальную команду, объяснив, что пока не набрал форму. Перед ноябрьскими матчами тренерский штаб сборной России не стал вызывать Дзюбу. Позднее Карпин заявил, что никто из наставников национальной команды не надеялся на форварда при формировании заявки на ноябрьские игры.
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