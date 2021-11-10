Карпин заявил, что "поставил точку" в вопросе вызова Дзюбы в сборную России

"Я поставил точку (в вопросах про Дзюбу. — Прим. Лайфа). Вы — как хотите. Хотите — спрашивайте, хотите — нет. Это ваши проблемы", — ответил Карпин на соответствующий вопрос журналиста в ходе пресс-конференции.