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СМИ: "Монако" может отпустить Головина в "Эвертон" за 47 миллионов евро

В нынешнем сезоне он во всех турнирах провёл 16 матчей за "Монако", забил три гола и сделал три результативные передачи.

11 ноября, 08:37
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/B56FSE-AqA_/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">alex_golovin17</a></p>

Фото © Instagram / alex_golovin17

"Монако" готов продать российского полузащитника команды Александра Головина "Эвертону" за 40 миллионов фунтов (46,8 миллионов евро). Об этом передаёт Liverpool Echo.

Сообщается, что в 25-летнем футболисте лично заинтересован главный тренер "Эвертона" Рафаэль Бенитес. При этом трансфер может сорваться из-за высокой цены на хавбека.

В нынешнем сезоне Головин провёл 16 матчей за "Монако" во всех турнирах. На его счету три гола и три результативные передачи.

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В 2018 году россиянин перешёл в "Монако" из ЦСКА. Его контракт с клубом из княжества рассчитан до 30 июня 2024 года. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 28 миллионов евро.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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