СМИ: "Монако" может отпустить Головина в "Эвертон" за 47 миллионов евро
В нынешнем сезоне он во всех турнирах провёл 16 матчей за "Монако", забил три гола и сделал три результативные передачи.
Фото © Instagram / alex_golovin17
"Монако" готов продать российского полузащитника команды Александра Головина "Эвертону" за 40 миллионов фунтов (46,8 миллионов евро). Об этом передаёт Liverpool Echo.
Сообщается, что в 25-летнем футболисте лично заинтересован главный тренер "Эвертона" Рафаэль Бенитес. При этом трансфер может сорваться из-за высокой цены на хавбека.
В нынешнем сезоне Головин провёл 16 матчей за "Монако" во всех турнирах. На его счету три гола и три результативные передачи.
В 2018 году россиянин перешёл в "Монако" из ЦСКА. Его контракт с клубом из княжества рассчитан до 30 июня 2024 года. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 28 миллионов евро.
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