СМИ: "Монако" может отпустить Головина в "Эвертон" за 47 миллионов евро

"Монако" готов продать российского полузащитника команды Александра Головина "Эвертону" за 40 миллионов фунтов (46,8 миллионов евро). Об этом передаёт Liverpool Echo.

Сообщается, что в 25-летнем футболисте лично заинтересован главный тренер "Эвертона" Рафаэль Бенитес. При этом трансфер может сорваться из-за высокой цены на хавбека.

В нынешнем сезоне Головин провёл 16 матчей за "Монако" во всех турнирах. На его счету три гола и три результативные передачи.