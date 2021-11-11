В "Спартаке" не стали комментировать информацию о переговорах по разрыву контракта с Виторией
Ранее появилась информация, что красно-белые могут в ближайшее время договориться о прекращении сотрудничества со специалистом.
Фото © ФК "Спартак"
Московский "Спартак" не намерен как-либо комментировать слухи о возможных переговорах по расторжению контракта с главным тренером команды Руем Виторией. Об этом Sport24 рассказал пресс-атташе столичного клуба Дмитрий Зеленов.
"Никак не комментируем эту информацию", — отметил Зеленов.
Ранее журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале сообщил, что представители Витории приедут в ближайшее время в Москву, где проведут переговоры с руководством "Спартака" по возможному досрочному расторжению контракта с тренером.
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