В "Спартаке" не стали комментировать информацию о переговорах по разрыву контракта с Виторией

Московский "Спартак" не намерен как-либо комментировать слухи о возможных переговорах по расторжению контракта с главным тренером команды Руем Виторией. Об этом Sport24 рассказал пресс-атташе столичного клуба Дмитрий Зеленов.

"Чуть не умер на поле": Быстров рассказал, как играл за "Спартак" после употребления алкоголя

Ранее журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале сообщил, что представители Витории приедут в ближайшее время в Москву, где проведут переговоры с руководством "Спартака" по возможному досрочному расторжению контракта с тренером.