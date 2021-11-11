Тренер "Северстали" Разин станет консультантом сборной России по хоккею
Свой первый матч на Кубке Карьяла национальная команда проведёт 11 ноября против Финляндии.
Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе
Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг перед стартом первого этапа Евротура — Кубка Карьяла — заявил, что главный тренер череповецкой "Северстали" Андрей Разин будет консультантом сборной России. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Сейчас мы договорились с Андреем Разиным. Он будет помогать штабу сборной России, будет консультировать в удалённом формате. Нам импонирует игра "Северстали", система, которую продвигает Разин. Это агрессивный, активный хоккей. Мы хотим видеть в штабе таких специалистов, хотим учиться и развиваться", — отметил Ротенберг.
Свой первый матч на Кубке Карьяла сборная России проведёт 11 ноября против Финляндии. 13 и 14 ноября она встретится со Швецией и Чехией соответственно. Возглавлять команду на турнире будет тренер молодёжной сборной Олег Браташ.
Разин работает с "Северсталью" с 2018 года. До этого он тренировал екатеринбургский "Автомобилист", "Югру" из Ханты-Мансийска и владивостокский "Адмирал".
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