Тренер "Северстали" Разин станет консультантом сборной России по хоккею

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг перед стартом первого этапа Евротура — Кубка Карьяла — заявил, что главный тренер череповецкой "Северстали" Андрей Разин будет консультантом сборной России. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Сейчас мы договорились с Андреем Разиным. Он будет помогать штабу сборной России, будет консультировать в удалённом формате. Нам импонирует игра "Северстали", система, которую продвигает Разин. Это агрессивный, активный хоккей. Мы хотим видеть в штабе таких специалистов, хотим учиться и развиваться", — отметил Ротенберг.

Свой первый матч на Кубке Карьяла сборная России проведёт 11 ноября против Финляндии. 13 и 14 ноября она встретится со Швецией и Чехией соответственно. Возглавлять команду на турнире будет тренер молодёжной сборной Олег Браташ.