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Тарасова заявила, что Трусова будет долго восстанавливаться после травмы

Спортсменка уже точно пропустит этап Гран-при в Японии и финал серии. Под вопросом и её участие в чемпионате России и Олимпиаде.

11 ноября, 10:13
<p>Фото © Matthew Stockman — International Skating Union / International Skating Union via Getty Images</p>

Фото © Matthew Stockman — International Skating Union / International Skating Union via Getty Images

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова в беседе с РИА "Новости" выразила мнение, что фигуристка Александра Трусова будет долго восстанавливаться после полученной травмы.

"Жаль, что у Трусовой такая тяжёлая травма, которая требует много времени на восстановление. Ничего хорошего в этом нет", заявила Тарасова.

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Ранее Лайф сообщал, что из-за травмы Александра Трусова пропустит этап Гран-при в Японии и финал серии. Более того, под вопросом и её участие на чемпионате России, который станет отборочным к Олимпиаде в Пекине.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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