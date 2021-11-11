Тарасова заявила, что Трусова будет долго восстанавливаться после травмы

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова в беседе с РИА "Новости" выразила мнение, что фигуристка Александра Трусова будет долго восстанавливаться после полученной травмы.

"Жаль, что у Трусовой такая тяжёлая травма, которая требует много времени на восстановление. Ничего хорошего в этом нет", — заявила Тарасова.