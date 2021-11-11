Тарасова заявила, что Трусова будет долго восстанавливаться после травмы
Спортсменка уже точно пропустит этап Гран-при в Японии и финал серии. Под вопросом и её участие в чемпионате России и Олимпиаде.
Фото © Matthew Stockman — International Skating Union / International Skating Union via Getty Images
Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова в беседе с РИА "Новости" выразила мнение, что фигуристка Александра Трусова будет долго восстанавливаться после полученной травмы.
"Жаль, что у Трусовой такая тяжёлая травма, которая требует много времени на восстановление. Ничего хорошего в этом нет", — заявила Тарасова.
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Ранее Лайф сообщал, что из-за травмы Александра Трусова пропустит этап Гран-при в Японии и финал серии. Более того, под вопросом и её участие на чемпионате России, который станет отборочным к Олимпиаде в Пекине.
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