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Сборная России сыграет против Кипра в красной форме

Встреча состоится на стадионе в Санкт-Петербурге вечером 11 ноября.

11 ноября, 11:05

Фото © РФС

Сборная России по футболу сыграет в красной форме в матче отбора ЧМ-2022 против Кипра. Об этом пресс-служба национальной команды сообщила в "Твиттере".

При этом голкипер нашей сборной появится на поле в майке зелёного цвета.

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Напомним, что матч Россия – Кипр пройдёт сегодня в Санкт-Петербурге. Начало встречи в 20:00 по московскому времени. Для нашей команды это будет один из решающих матчей в отборе ЧМ-2022 в Катаре.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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