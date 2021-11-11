Сборная России сыграет против Кипра в красной форме

Сборная России по футболу сыграет в красной форме в матче отбора ЧМ-2022 против Кипра. Об этом пресс-служба национальной команды сообщила в " Твиттере ".

При этом голкипер нашей сборной появится на поле в майке зелёного цвета.

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Напомним, что матч Россия – Кипр пройдёт сегодня в Санкт-Петербурге. Начало встречи в 20:00 по московскому времени. Для нашей команды это будет один из решающих матчей в отборе ЧМ-2022 в Катаре.