Сборная России сыграет против Кипра в красной форме
Встреча состоится на стадионе в Санкт-Петербурге вечером 11 ноября.
Фото © РФС
С Кипром - в красном 🙌#РоссияКипр 🇷🇺🇨🇾 pic.twitter.com/5MdWjDhbac— Сборная России (@TeamRussia) November 11, 2021
Сборная России по футболу сыграет в красной форме в матче отбора ЧМ-2022 против Кипра. Об этом пресс-служба национальной команды сообщила в "Твиттере".
При этом голкипер нашей сборной появится на поле в майке зелёного цвета.
Напомним, что матч Россия – Кипр пройдёт сегодня в Санкт-Петербурге. Начало встречи в 20:00 по московскому времени. Для нашей команды это будет один из решающих матчей в отборе ЧМ-2022 в Катаре.
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