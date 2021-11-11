Правнук рассказал, как произведения Достоевского отвечают на любые личные вопросы

При знакомстве с творчеством классика стоит поверить, что всё, о чём он пишет, может произойти с каждым, отметил Дмитрий Андреевич.

11 ноября исполнилось 200 лет со дня рождения великого русского писателя Фёдора Михайловича Достоевского. Его произведения завоевали любовь и популярность во всех уголках мира, а также были переведены более чем на 100 языков. Как рассказал правнук классика в беседе с газетой "Петербургский дневник", при знакомстве с творчеством Достоевского стоит поверить в то, что всё, о чём он пишет, может произойти с каждым.

Дмитрий Андреевич пояснил, что нужно пройти два этапа при знакомстве с произведениями великого писателя. Сначала необходимо понять, что это "некрасивое чтение". Как бы некая неряшливость, но она потрясает своей информационной наполненностью, отмечает правнук классика. А на втором этапе нужно поверить в то, что всё, о чём пишет Достоевский, может случиться с каждым.

"Нет, не так. Это даже вообще всё о тебе, сидит у тебя внутри и когда-нибудь в той или иной форме "выстрелит". Поэтому Достоевского обязательно надо перечитывать по мере накопления жизненного опыта. Я лично это делаю каждые пять лет и постоянно совершаю всё новые и новые для себя открытия. При этом, вчитываясь в текст, я абсолютно забываю, что его автором является мой прадед", — поделился Дмитрий Андреевич.

Говоря про отношение Достоевского к Петербургу, его правнук отметил, что писателю город мог действительно не нравиться: "Ну не строили русские города на болотах!" При этом собеседник рассказал, что классик воспринимал Северную столицу в том числе и как военный топограф. Кроме того, после сверки с архивными метеорологическими записями выяснилось, что описанная автором в "Преступлении и наказании" жара действительно была в то время.

Уже два века о великом русском публицисте ходят слухи. Например, что после первого съезда советских писателей, когда Достоевского было решено сбросить с "корабля современности", его книги вычищались из домашних библиотек. А также что Фёдор Михайлович когда-то изнасиловал девочку. Этот слух тянется ещё с XIX века, и супруга писателя постоянно его разоблачала, рассказал Дмитрий Андреевич. При этом он отметил, что отношение к мыслителю было действительно настороженное.

"Помню, как учила меня мама в детстве: "Только поменьше говори, какая у тебя фамилия. И не крестила я тебя потому, что списки крещёных попадают в органы. Зачем тебе привлекать к себе лишнее внимание?" — вспоминает правнук Достоевского.

Дмитрий Андреевич рассказал и о том, что норвежские учёные ввели в обиход термин "эпилепсия Достоевского". По его словам, официально признано существование "ответвления" этой болезни. Как пояснил правнук писателя, при классическом течении больной не может предсказывать припадки, у него со временем неизбежно происходит распад личности, а сама болезнь проявляется у его потомков. Однако в случае Фёдора Михайловича всё иначе. Он всегда заранее знал, когда у него случится припадок, а также ни у кого из его потомков нет эпилепсии уже на протяжении пяти поколений.

По словам правнука классика, даже была попытка снять фильм о взаимоотношениях писателя и его жены Анны Григорьевны. Он рассказал, что Анна Кумачёва написала сценарий, который был утверждён. Однако потом появился Эдуард Володарский с проектом нашумевшего сериала "Достоевский" и перебил тему.

"Нам сказали, что наш материал кажется уже скучным и пресным. У Володарского-то, конечно, всё по-другому. Я, кстати, этот сериал называю "Похождения господина Д. по бабам". А наш сценарий так и лежит где-то под сукном. Между прочим, Анна Кумачёва сейчас живёт за границей, и там успешно снимаются фильмы по её сценариям", — добавил Дмитрий Андреевич.

Два года назад во время посещения кладбища Достоевского его правнук обнаружил, что могила просела. Причём ему даже показалось, будто он видит крышку урны. Дмитрий Андреевич сразу же сообщил об этом в Музей городской скульптуры. Однако ему ответили, что причин для беспокойства нет: мол, торопиться некуда — скоро 200-летие со дня рождения Достоевского, всё сделают как надо. Потомок писателя надеется, что всё действительно восстановили, ведь он не был на кладбище родственника с тех пор, потому что по состоянию здоровья редко теперь выходит из дома.