Замерзающие на белорусско-польской границе мигранты попросили прощения у Европы. Видео © Telegram / Sputnik Беларусь

Живущие на белорусско-польской границе в палаточных лагерях мигранты записали видеообращение к странам Евросоюза. Ролик, в котором беженцы попросили прощения у европейских государств, опубликовал телеграм-канал Sputnik Беларусь.

"Мы извиняемся перед всей Европой за то, что мы тут находимся. Пожалуйста, помогите нам", — скандирует из толпы один из нелегалов.