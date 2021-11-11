Замерзающие на белорусско-польской границе мигранты попросили прощения у Европы
В данный момент беженцы вынуждены мириться с наступившими холодами, а также дефицитом воды и пищи. Сколько они смогут ещё протянуть так, неизвестно.
Скриншот © Telegram / Sputnik Беларусь
Замерзающие на белорусско-польской границе мигранты попросили прощения у Европы. Видео © Telegram / Sputnik Беларусь
Живущие на белорусско-польской границе в палаточных лагерях мигранты записали видеообращение к странам Евросоюза. Ролик, в котором беженцы попросили прощения у европейских государств, опубликовал телеграм-канал Sputnik Беларусь.
"Мы извиняемся перед всей Европой за то, что мы тут находимся. Пожалуйста, помогите нам", — скандирует из толпы один из нелегалов.
Беженцы также пожаловались на ужасные условия в лагере на белорусско-польской границе. В данный момент они вынуждены мириться с наступившими заморозками, а также дефицитом воды и пищи. Сколько люди смогут ещё так протянуть, неизвестно.
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы уже дошли до рубежей страны и возвращаться обратно не собираются — они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения. Политолог Светов раскрыл социальный статус мигрантов на белорусско-польской границе. По его словам, одни бегут от войны и боевых действий, а другие преследуют экономические цели.
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