Политолог Светов раскрыл социальный статус беженцев на белорусско-польской границе

Политолог Юрий Светов в беседе с Лайфом рассказал о беженцах на границе Белоруссии и Польши. Он отметил, что мигранты бывают разные: одни бегут от войны в Сирии или Афганистане, а другие преследуют экономические цели.

Светов вспомнил более ранние миграционные кризисы, когда беженцы направлялись в Италию и Грецию. По его словам, тогда люди платили чуть ли не десять тысяч долларов для того, чтобы переправиться на судне. Притом выяснялось, что деньги человеку для побега в Европу собирала большая семья или вся община в складчину.

"Кроме того, на кадрах этих (с границы. — Прим. Лайфа) мы видим, что многие люди прилично одеты", — отметил Светов.

По словам политолога, беженцы бывают разными. Например, есть люди, которые бегут от войны в Сирии или в Афганистане, и не всегда они нищие. Нельзя исключать, что именно такие мигранты собрались и на белорусско-польской границе, отметил эксперт. А другие, по его мнению, бегут в Европу по экономическим соображениям. Это те, кто копит деньги и пробивается в ЕС в надежде на то, что будет жить там на пособие.