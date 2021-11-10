Политолог Светов раскрыл социальный статус беженцев на белорусско-польской границе
По словам эксперта, мигранты делятся на два типа. Одни бегут от войны и боевых действий, а другие преследуют экономические цели.
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Политолог Юрий Светов в беседе с Лайфом рассказал о беженцах на границе Белоруссии и Польши. Он отметил, что мигранты бывают разные: одни бегут от войны в Сирии или Афганистане, а другие преследуют экономические цели.
Светов вспомнил более ранние миграционные кризисы, когда беженцы направлялись в Италию и Грецию. По его словам, тогда люди платили чуть ли не десять тысяч долларов для того, чтобы переправиться на судне. Притом выяснялось, что деньги человеку для побега в Европу собирала большая семья или вся община в складчину.
"Кроме того, на кадрах этих (с границы. — Прим. Лайфа) мы видим, что многие люди прилично одеты", — отметил Светов.
По словам политолога, беженцы бывают разными. Например, есть люди, которые бегут от войны в Сирии или в Афганистане, и не всегда они нищие. Нельзя исключать, что именно такие мигранты собрались и на белорусско-польской границе, отметил эксперт. А другие, по его мнению, бегут в Европу по экономическим соображениям. Это те, кто копит деньги и пробивается в ЕС в надежде на то, что будет жить там на пособие.
"Это сложнее, чем раньше, что вот он, бедный и босой, бежит в другую страну. Теперь это в какой-то мере даже бизнесом стало. А вот реально бедные люди набираются, как сельди, в эти судёнышеки и плывут через Средиземное море", — заключил Светов.
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы уже дошли до рубежей страны и возвращаться обратно не собираются — они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий увидел связь между миграционным кризисом на границе и политикой Москвы, которая якобы имеет влияние на белорусского лидера Александра Лукашенко. В Кремле назвали эти слова абсолютно безответственными и неприемлемыми.
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