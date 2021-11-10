Украина ввела санкции из-за открытия представительства Никарагуа в Крыму
Среди тех, на кого направлены ограничения, четверо граждан центральноамериканской страны, а также четверо россиян.
Диппредставительство Никарагуа. Фото © Правительство Республики Крым
Совет национальной безопасности и обороны Украины ввёл санкции в отношении восьми человек за открытие дипломатического представительства Никарагуа в Крыму. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.
"Вопрос применения санкций относительно тех людей, которые открыли диппредставительство Никарагуа в Крыму", — сказал он на брифинге, уточнив, что рестрикции введены в отношении четырёх граждан Никарагуа и четырёх граждан России. Их имена Данилов не назвал.
В Правительстве Крыма уточнили, что консульство Никарагуа стало первым представительством иностранного государства в республике после воссоединения с Россией. Почётным консулом утверждён бывший полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Олег Белавенцев.
Ранее Лайф рассказывал, что Украина ввела санкции в отношении 237 лиц в связи с выборами в Крыму. По словам секретаря СНБО, большая часть людей, которые попали в список, являются членами избирательных комиссий.
Как известно, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Но, как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Комментариев: 0