Украина ввела санкции из-за открытия представительства Никарагуа в Крыму

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввёл санкции в отношении восьми человек за открытие дипломатического представительства Никарагуа в Крыму. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Вопрос применения санкций относительно тех людей, которые открыли диппредставительство Никарагуа в Крыму", — сказал он на брифинге, уточнив, что рестрикции введены в отношении четырёх граждан Никарагуа и четырёх граждан России. Их имена Данилов не назвал.

В Правительстве Крыма уточнили, что консульство Никарагуа стало первым представительством иностранного государства в республике после воссоединения с Россией. Почётным консулом утверждён бывший полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Олег Белавенцев.

Ранее Лайф рассказывал, что Украина ввела санкции в отношении 237 лиц в связи с выборами в Крыму. По словам секретаря СНБО, большая часть людей, которые попали в список, являются членами избирательных комиссий.