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Украина ввела санкции из-за открытия представительства Никарагуа в Крыму

Среди тех, на кого направлены ограничения, четверо граждан центральноамериканской страны, а также четверо россиян.

10 ноября, 15:12
<p>Диппредставительство Никарагуа. Фото © <a href="https://rk.gov.ru/ru/article/show/9362" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Правительство Республики Крым</a></p>

Диппредставительство Никарагуа. Фото © Правительство Республики Крым

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввёл санкции в отношении восьми человек за открытие дипломатического представительства Никарагуа в Крыму. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Вопрос применения санкций относительно тех людей, которые открыли диппредставительство Никарагуа в Крыму", — сказал он на брифинге, уточнив, что рестрикции введены в отношении четырёх граждан Никарагуа и четырёх граждан России. Их имена Данилов не назвал.

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В Правительстве Крыма уточнили, что консульство Никарагуа стало первым представительством иностранного государства в республике после воссоединения с Россией. Почётным консулом утверждён бывший полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Олег Белавенцев.

Ранее Лайф рассказывал, что Украина ввела санкции в отношении 237 лиц в связи с выборами в Крыму. По словам секретаря СНБО, большая часть людей, которые попали в список, являются членами избирательных комиссий.

Как известно, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Но, как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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