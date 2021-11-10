Умершая от ковида доцент омского медвуза подделала сертификат о вакцинации

Скончавшаяся в конце октября от коронавируса доцент Омского медицинского университета (ОмГМУ), кандидат медицинских наук Ольга Широкова ранее подделала сертификат о прохождении вакцинации от CoViD-19. Об этом сообщил проректор высшего учебного заведения Николай Николаев.

Интересно отметить, что фотография Широковой после якобы пройденной вакцинации ранее появилась в коллаже преподавателей университета с призывом привиться. По словам Николаева, сейчас снимок умершей сотрудницы убрали оттуда. Он указал, что руководство вуза после случившегося провело внутреннее расследование.

"Работник, о котором вы говорите, представил нам документы о вакцинации, что позволило отнести его к вакцинированным. При проверке после его смерти подлинность этих документов не была подтверждена", — пояснил Николаев, отвечая на вопрос студентов в паблике "Услышано ОмГМУ" в соцсети "ВКонтакте".

При этом, как именно проверялась подлинность сертификата о вакцинации, проректор не уточнил.