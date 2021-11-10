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Прокуратура отменила уголовное дело в отношении белоруса, слившего архив с пытками в колонии

Это решение принял заместитель прокурора Саратовской области в связи с "его незаконностью и необоснованностью".

10 ноября, 15:04
<p>Сергей Савельев. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4362351390529920&set=pb.100002653071498.-2207520000..&type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Владимир Осечкин</a></p>

Сергей Савельев. Фото © Facebook / Владимир Осечкин

Прокуратура Саратовской области отменила уголовное дело в отношении гражданина Белоруссии Сергея Савельева, передавшего правозащитникам видеоархив с пытками в больнице саратовской колонии. Об этом сообщил основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин со ссылкой на адвоката мужчины Снежану Мунтян.

Это решение принял заместитель прокурора региона в связи с "его незаконностью и необоснованностью", сказано в документе, подписанном прокурором области.

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Напомним, ранее в Сети появилось видео с издевательствами над заключённым, который содержался в саратовской больнице. ФСИН начала проверку, которая находится на особом контроле руководства ведомства. После этого в Кремле призвали проверить запись, а СК возбудил уголовное дело. Следствие взял под контроль глава регионального управления ведомства. Виновным грозит до десяти лет за решёткой. 6 октября было возбуждено ещё четыре уголовных дела по фактам пыток осуждённых в тюремной больнице в Саратовской области.

А 23 октября МВД России объявило в федеральный розыск бывшего заключённого — программиста Сергея Савельева, который передал проекту Gulagu.net видеоархив с пытками осуждённых. Спустя несколько дней суд заочно арестовал подозреваемого за неправомерный доступ к информации во время нахождения в колонии, за её копирование в дальнейшем и передачу третьему лицу "для распространения в СМИ".

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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