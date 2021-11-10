Прокуратура отменила уголовное дело в отношении белоруса, слившего архив с пытками в колонии

Прокуратура Саратовской области отменила уголовное дело в отношении гражданина Белоруссии Сергея Савельева, передавшего правозащитникам видеоархив с пытками в больнице саратовской колонии. Об этом сообщил основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин со ссылкой на адвоката мужчины Снежану Мунтян.

Это решение принял заместитель прокурора региона в связи с "его незаконностью и необоснованностью", сказано в документе, подписанном прокурором области.

А 23 октября МВД России объявило в федеральный розыск бывшего заключённого — программиста Сергея Савельева, который передал проекту Gulagu.net видеоархив с пытками осуждённых. Спустя несколько дней суд заочно арестовал подозреваемого за неправомерный доступ к информации во время нахождения в колонии, за её копирование в дальнейшем и передачу третьему лицу "для распространения в СМИ".