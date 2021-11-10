Прокуратура отменила уголовное дело в отношении белоруса, слившего архив с пытками в колонии
Это решение принял заместитель прокурора Саратовской области в связи с "его незаконностью и необоснованностью".
Сергей Савельев. Фото © Facebook / Владимир Осечкин
Прокуратура Саратовской области отменила уголовное дело в отношении гражданина Белоруссии Сергея Савельева, передавшего правозащитникам видеоархив с пытками в больнице саратовской колонии. Об этом сообщил основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин со ссылкой на адвоката мужчины Снежану Мунтян.
Это решение принял заместитель прокурора региона в связи с "его незаконностью и необоснованностью", сказано в документе, подписанном прокурором области.
Напомним, ранее в Сети появилось видео с издевательствами над заключённым, который содержался в саратовской больнице. ФСИН начала проверку, которая находится на особом контроле руководства ведомства. После этого в Кремле призвали проверить запись, а СК возбудил уголовное дело. Следствие взял под контроль глава регионального управления ведомства. Виновным грозит до десяти лет за решёткой. 6 октября было возбуждено ещё четыре уголовных дела по фактам пыток осуждённых в тюремной больнице в Саратовской области.
А 23 октября МВД России объявило в федеральный розыск бывшего заключённого — программиста Сергея Савельева, который передал проекту Gulagu.net видеоархив с пытками осуждённых. Спустя несколько дней суд заочно арестовал подозреваемого за неправомерный доступ к информации во время нахождения в колонии, за её копирование в дальнейшем и передачу третьему лицу "для распространения в СМИ".
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