Главой отделения "Гражданской инициативы" в Алтайском крае стала женщина-трансгендер

Женщина-трансгендер Юлия Алёшина стала главой отделения партии "Гражданская инициатива" в Алтайском крае. До смены пола её звали Роман. Об этом сообщает mk.ru.

Возглавить отделение партии 31-летняя Алёшина решила после того, как узнала, что в других странах мира женщины-трансгендеры работают и строят политическую карьеру. Однако ещё до смены пола, в 2012 году, она пробовала баллотироваться самовыдвиженцем в депутаты Барнаульской городской думы, но потерпела неудачу.

"В 2020 году наткнулась на статью о политиках-трансгендерах во всём мире. Там рассказывали о США и ЕС. Я узнала, что там уже есть политики, депутаты и даже мэры-трансгендеры. Подумала, если это возможно там, то почему это невозможно в России?" — поделилась Алёшина.

Она отметила, что на выборы выдвигаться от партии легче, поэтому стала подыскивать политическую организацию и в итоге остановилась на "Гражданской инициативе". Алёшина подчеркнула, что возглавила региональное отделение, чтобы защищать и бороться за права людей, а в 2022 году намерена участвовать в муниципальных выборах в регионе.