ООО "Как бы инагент" признано иноагентом

Общество с ограниченной ответственностью "Как бы инагент" пополнило список СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Об этом сообщила в среду пресс-служба Минюста. Общество было создано российскими физическими лицами, которые ранее были внесены в тот же реестр. Речь идёт о главном редакторе "Псковской губернии" Денисе Камалягине*, а также журналисте Сергее Маркелове* и активистке Дарье Апахончич* из Петербурга.