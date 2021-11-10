ООО "Как бы инагент" признано иноагентом
Организацию создали трое граждан, которые ранее были внесены в аналогичный реестр Минюста.
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Общество с ограниченной ответственностью "Как бы инагент" пополнило список СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Об этом сообщила в среду пресс-служба Минюста. Общество было создано российскими физическими лицами, которые ранее были внесены в тот же реестр. Речь идёт о главном редакторе "Псковской губернии" Денисе Камалягине*, а также журналисте Сергее Маркелове* и активистке Дарье Апахончич* из Петербурга.
"В данном случае речь идёт о добросовестном выполнении указанными физическими лицами требований закона, установленных для лиц, включённых в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности", — информирует Минюст.
Ранее Минюст внёс Bellingcat*, MNews* и девять человек в реестр СМИ-иноагентов. Теперь, согласно требованиям законодательства, они должны будут маркировать свои сообщения соответствующим образом.
* Указанные лица включены в список иностранных агентов.
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