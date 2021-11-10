Биткоин опять обновил исторический максимум
Вслед за ним подорожали также другие популярные криптовалюты — Ethereum и Binance Coin.
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Биткоин обновил исторический максимум и подорожал до 69 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов. При этом по состоянию на 17:20 мск криптовалюта торгуется уже на уровне 68,6 тысячи.
Вслед за биткоином подорожали и Ethereum (до 4,81 тысячи долларов), и Binance Coin (до 662 долларов).
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Накануне, 9 ноября, криптовалюта побила сразу два рекорда, сначала превысив отметку в 67 тысяч долларов, а затем — и в 68 тысяч. Многие эксперты ожидают, когда биткоин подорожает до 100 тысяч, однако далеко не все. Например, аналитик Сергей Ордин ранее назвал две причины, по которым валюта не преодолеет эту планку.
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