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Биткоин опять обновил исторический максимум

Вслед за ним подорожали также другие популярные криптовалюты — Ethereum и Binance Coin.

10 ноября, 14:50

Фото © Pixabay

Биткоин обновил исторический максимум и подорожал до 69 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов. При этом по состоянию на 17:20 мск криптовалюта торгуется уже на уровне 68,6 тысячи.

Вслед за биткоином подорожали и Ethereum (до 4,81 тысячи долларов), и Binance Coin (до 662 долларов).

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Накануне, 9 ноября, криптовалюта побила сразу два рекорда, сначала превысив отметку в 67 тысяч долларов, а затем — и в 68 тысяч. Многие эксперты ожидают, когда биткоин подорожает до 100 тысяч, однако далеко не все. Например, аналитик Сергей Ордин ранее назвал две причины, по которым валюта не преодолеет эту планку.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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