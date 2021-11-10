Съедающие собак волки вторую неделю держат в страхе жителей посёлка в ХМАО

В Зеленоборске вторую неделю продолжаются нападения волков. Видео © LIFE

Жители Зеленоборска в Ханты-Мансийском автономном округе боятся покидать квартиры, а детей переводят на домашнее обучение. Людей вторую неделю держат в страхе волки, которые утащили и съели около 20 собак. По всему посёлку на снегу видны кровавые следы.

Как рассказала Ольга, одна из местных жительниц, волки и вправду выходили в населённый пункт, утащили много собак по окраинам. В школе спрашивали по поводу формата обучения, однако на удалёнку перешли не все. Девушка отметила, что сопровождает ребёнка до учреждения для собственного спокойствия. При этом на уроки идут многие ребята, а родители провожают лишь первоклашек, которые и до этого ходили с родственниками. По словам жительницы, угроза, может, и есть, но для тех, кто живёт на окраинах. Однако люди всё равно побаиваются и лишний раз не выходят гулять.











"Летом к нам также заглядывают медведи, и почему-то тогда панику не наводили... Ну живём в маленьком посёлке, этого стоило ожидать. Волки переходящие, тут они не живут. Скоро и сами уйдут", — считает Ольга.

В то же время Никита рассказал, что угроза жителям есть, но по вечерам, в тёмное время суток. Он отметил, что на людей пока нападений нет, только на животных. Волки утащили порядка 10–15 собак, а некоторых даже снимали с цепи. По словам мужчины, в основном хищники выбирают бездомных животных. Он добавил, что власти больше недели не реагировали на проблему, и буквально вчера начались какие-то попытки.

Фото © LIFE

Ярослав также считает, что угроза действительно присутствует. Местный житель признался, что волки доходят уже до центра посёлка и у его соседей загрызли двух собак. При этом он отметил, что у живущих около леса хищники появились ранним вечером, а не поздней ночью, как все говорят. Так, на улице Мира у одной семьи собаку утащили примерно в 17:00–18:00 по местному времени.

А местная жительница Елена указала, что серые выходят днём и утаскивают собак со двора. По её словам, питомцев загрызли не только на окраинах, но и в центре посёлка, возле больницы.

"Как я должна была увидеть?! Выйти к ним? Кровь, следы и ошейник остался… вот что я видела… Никто снимать не будет вживую, так как это дикие животные… Не каждый человек будет ставить камеры на каждом доме. Надеемся, что исправят эту проблему", — сказала наша собеседница.

Между тем Олесе удалось снять, как один из волков тащит собаку. Однако это происходило далеко от камеры и ночью, поэтому на кадрах практически ничего не видно. При этом жительница посёлка добавила, что выслеживание и отстрел хищников начался со вчерашнего дня.

Фото © LIFE