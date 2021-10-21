Камера сняла, как из леса выбежала обезьяна с собачьей мордой, заставив зрителей поверить в монстров

В мире не всему можно найти объяснение, но пользователи "Тиктока" всё же приложили все усилия, чтобы разгадать загадку странной записи. Пользователь Bigfoot Anonymous поделился на платформе роликом, который заставил многих вздрогнуть. На видео запечатлён тёмный лес где-то в Южной Америке, в котором внезапно из кустов на свет выбегает таинственное существо.

Оно перемещается на четвереньках и дёргается, озираясь, а затем скрывается во тьме. Пользователи Сети подумали бы, что это собака, но передвигался загадочный зверь словно примат. Но и вариант с обезьяной был отметён, когда чудище повернуло голову и продемонстрировало вытянутую морду, как у волка. В комментариях принялись гадать, что за "чудовище" попало на камеру — снежный человек, оборотень или какой-то мутант.