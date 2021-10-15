Камера сняла жуткий момент, как в музее ночью зашевелилась кукла, которая наводит ужас на всю округу

Не все питают тёплые чувства к старым фарфоровым куклам — многие их находят весьма жуткими. Но хуже этой куклы вряд ли кто-то встречал. Мэри появилась в Музее сверхъестественных диковин недавно, но сразу заняла почётное место на столе, пишет Mirror .

Куклу посадили в кресло-качалку и для антуража добавили пентаграмму и свечей. Но, вероятно, это было ошибкой. Крейг — один из владельцев Музея сверхъестественных диковин в Стаффордшире, Великобритания, поделился записью с камеры видеонаблюдения, на которой ночью кукла внезапно начинает качаться в кресле.

Парень признался, что этот фарфоровый пупс уже доставлял владельцам проблемы. Девушка, которая отдала Мэри Крейгу, получила её от одной старушки. Но кукла показалась ей страшной, и она пожертвовала её в музей. Однако по дороге к Крейгу её машина сломалась — и девушка была уверена, что в этом была виновата Мэри. Сперва кукла пугала посетителей музея, которые чувствовали себя рядом с ней неуютно, а теперь она повадилась качаться по ночам в кресле, заслужив себе звание самой жуткой куклы Соединённого Королевства.