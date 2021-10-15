Камера сняла жуткий момент, как в музее ночью зашевелилась кукла, которая наводит ужас на всю округу
Мэри и раньше пугала посетителей музея, вызывая у них неприятные ощущения, но такое произошло с ней впервые.
Скриншот © YouTube / G.H.O.S.T Ghost Hunters of Stoke On Trent. Фото © Instagram / g.h.o.s.t_stoke
Не все питают тёплые чувства к старым фарфоровым куклам — многие их находят весьма жуткими. Но хуже этой куклы вряд ли кто-то встречал. Мэри появилась в Музее сверхъестественных диковин недавно, но сразу заняла почётное место на столе, пишет Mirror.
Видео © YouTube / G.H.O.S.T Ghost Hunters of Stoke On Trent
Куклу посадили в кресло-качалку и для антуража добавили пентаграмму и свечей. Но, вероятно, это было ошибкой. Крейг — один из владельцев Музея сверхъестественных диковин в Стаффордшире, Великобритания, поделился записью с камеры видеонаблюдения, на которой ночью кукла внезапно начинает качаться в кресле.
Фото © Instagram / g.h.o.s.t_stoke
Парень признался, что этот фарфоровый пупс уже доставлял владельцам проблемы. Девушка, которая отдала Мэри Крейгу, получила её от одной старушки. Но кукла показалась ей страшной, и она пожертвовала её в музей. Однако по дороге к Крейгу её машина сломалась — и девушка была уверена, что в этом была виновата Мэри. Сперва кукла пугала посетителей музея, которые чувствовали себя рядом с ней неуютно, а теперь она повадилась качаться по ночам в кресле, заслужив себе звание самой жуткой куклы Соединённого Королевства.
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