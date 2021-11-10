Российские корабли отслеживают учения ВМС США в Чёрном море

За действиями американских Военно-морских сил в Чёрном море следят российский ракетный крейсер "Москва" и военный корабль "Адмирал Эссен", которые с 30 октября выполняют в юго-восточной части этой акватории плановые задачи. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Отмечается, что ВМС США прибыли в акваторию Чёрного моря для проведения внепланового многонационального учения.

"Сегодня утром в 8:56 мск эсминец с управляемым ракетным оружием Porter ВМС США покинул грузинский порт Батуми. В 9:20 мск вышел из Батуми штабной корабль Mount Whitney ВМС США. Танкер John Lenthall ВМС США находится в юго-западной части Чёрного моря", — говорится в сообщении пресс-службы российского оборонного ведомства.

Кроме того, указывается, что действия Военно-морских сил США, предпринятые в акватории Чёрного моря, подтверждают настоящую цель внеплановых многонациональных учений. Речь идёт об "освоении предполагаемого театра военных действий и, в частности, территории Украины на случай подготовки Киевом силового решения на юго-востоке".