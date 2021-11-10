В Свердловской области попасть в CoViD-free-зоны можно будет не только по паспорту

Власти Свердловской области утвердили список документов, которые могут удостоверять личность гражданина при предъявлении QR-кодов. Так, согласно соответствующему указу, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации региона, в CoViD-free-зоны будут пускать не только по кодам с паспортами.

"Под документами, удостоверяющими личность, [подразумевается] паспорт гражданина РФ, удостоверяющий личность гражданина за пределами территории РФ, военный билет, паспорт иностранного гражданина, водительское удостоверение, пенсионное удостоверение, свидетельство пенсионера", — говорится в документе.

Уточняется, что нововведения вступят в силу уже завтра, 11 ноября.