В Свердловской области попасть в CoViD-free-зоны можно будет не только по паспорту
С завтрашнего дня вместе с QR-кодом можно предъявлять загранпаспорт, военный билет, а также пенсионное или водительское удостоверение.
Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Власти Свердловской области утвердили список документов, которые могут удостоверять личность гражданина при предъявлении QR-кодов. Так, согласно соответствующему указу, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации региона, в CoViD-free-зоны будут пускать не только по кодам с паспортами.
"Под документами, удостоверяющими личность, [подразумевается] паспорт гражданина РФ, удостоверяющий личность гражданина за пределами территории РФ, военный билет, паспорт иностранного гражданина, водительское удостоверение, пенсионное удостоверение, свидетельство пенсионера", — говорится в документе.
Уточняется, что нововведения вступят в силу уже завтра, 11 ноября.
Ранее Лайф сообщал, что в Кремле открестились от вопроса о введении QR-кодов на транспорте. Как пояснил Дмитрий Песков, эта тема находится в ведении правительственного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.
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