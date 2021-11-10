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У задержанного в поликлинике краснодарца изъяли охотничий карабин и травмат

Сейчас на месте работают следователи. Недовольного обслуживанием гражданина доставили в территориальный отдел полиции для разбирательства.

10 ноября, 14:23

Фото © LIFE

Правоохранители изъяли у жителя Краснодара, который решил вернуться с оружием в поликлинику, где ему не понравилось обслуживание, охотничий карабин с боевыми патронами и травматический пистолет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю
    Фото © Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Фото © LIFE

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"44-летний местный житель находился в помещении поликлиники со снаряжённым боевыми патронами охотничьим карабином в руках. Также у краснодарца обнаружен и изъят травматический пистолет. По внешним признакам указанный мужчина находится в состоянии опьянения", — говорится в релизе.

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Отмечается, что в настоящее время правонарушитель доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательства, а на месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются мотивы мужчины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее Лайф рассказывал, что в городе Асбесте Свердловской области 2 ноября были обстреляны ковидная больница и автомобиль врача. В результате происшествия никто не пострадал, однако машина получила серьёзные повреждения, а в здании больницы было разбито стекло. Кроме того, одна из пуль попала в кислородную разводку. Подозреваемый был задержан, суд отправил его под стражу на два месяца.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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