У задержанного в поликлинике краснодарца изъяли охотничий карабин и травмат

Правоохранители изъяли у жителя Краснодара, который решил вернуться с оружием в поликлинику, где ему не понравилось обслуживание, охотничий карабин с боевыми патронами и травматический пистолет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.







"44-летний местный житель находился в помещении поликлиники со снаряжённым боевыми патронами охотничьим карабином в руках. Также у краснодарца обнаружен и изъят травматический пистолет. По внешним признакам указанный мужчина находится в состоянии опьянения", — говорится в релизе.

Отмечается, что в настоящее время правонарушитель доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательства, а на месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются мотивы мужчины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.