Американский самолёт разведки приблизился к российской границе на 35 км

Американский самолёт разведки Е-8C во вторник, 9 ноября, провёл полёт над Чёрным морем, приближаясь к российской границе на 35 км. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Вылетевший с авиабазы Рамштайн (ФРГ) американский самолёт Е-8С в течение 5 часов 13 минут барражировал в воздушном пространстве на эшелонах 7–10 тысяч метров над северо-западной, центральной и северо-восточной частью Чёрного моря", — говорится в сообщении.

Радиолокационные средства ВКС сопровождали Е-8С на всём протяжении полёта.