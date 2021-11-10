Американский самолёт разведки приблизился к российской границе на 35 км
Радиолокационные средства ВКС РФ сопровождали Е-8С на всём протяжении полёта над Чёрным морем.
Фото © Getty Images / Ethan Miller
Американский самолёт разведки Е-8C во вторник, 9 ноября, провёл полёт над Чёрным морем, приближаясь к российской границе на 35 км. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Вылетевший с авиабазы Рамштайн (ФРГ) американский самолёт Е-8С в течение 5 часов 13 минут барражировал в воздушном пространстве на эшелонах 7–10 тысяч метров над северо-западной, центральной и северо-восточной частью Чёрного моря", — говорится в сообщении.
Радиолокационные средства ВКС сопровождали Е-8С на всём протяжении полёта.
Накануне в Минобороны РФ заявили, что США дестабилизируют обстановку в Черноморском регионе вблизи российской границы с целью военного освоения территории Украины. В ведомстве отметили заход сразу нескольких американских кораблей в акваторию моря.
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