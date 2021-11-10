В Госдуме призвали разобраться со случаями навязывания допоборудования на авторынке

Как отметил автор инициативы, положениями федерального закона, в частности, предусмотрена недействительность условий договора, которые ущемляют права потребителей.

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил проверить авторынок на предмет навязывания дополнительного оборудования покупателям при продаже автомобилей. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию писем на имя глав Минпромторга, ФАС и Роспотребнадзора.

Парламентарий отметил, что его коллегам поступают многочисленные обращения от граждан, в которых они сообщают о принуждении у различных дилеров покупать допоборудование и услуги при покупке машин. При этом, согласно положениям Федерального закона "О защите прав потребителей", запрещается обуславливать приобретение одних товаров обязательной покупкой других. Кроме того, документом предусмотрена недействительность условий договора, ущемляющих права потребителей.

"На основании вышеизложенного прошу вас поручить проверить обоснованность повышения цен дилерами путём навязывания покупателям дополнительных оборудования и услуг при продаже автомобилей, в том числе российского авторынка, а также провести проверку на предмет наличия сговора среди организаций, осуществляющих продажу автомобилей, с целью влияния на уровень цен", — говорится в обращении.