Рис — за 33, сосиски — за 72: Депутат показала видео из столовой Госдумы и раскрыла цены на еду

Мнения пользователей разделились: кто-то посчитал, что в буфете парламента очень дёшево, другие же не увидели ничего необычного.

Депутат Авксентьева показала цены на еду в столовой Госдумы. Видео © Instagram / sardanaavksentieva

Депутат Госдумы от партии "Новые люди" Сардана Авксентьева показала в своём инстаграме видео из столовой нижней палаты парламента.

"Успела снять маленький буфет. Вы хотели посмотреть. Впервые сейчас туда зашла вместе с вами", — обратилась парламентарий к подписчикам.

На кадрах видны цены на некоторые блюда. Так, порция отварного риса стоит 33 рубля, отварные сосиски — 72 рубля, творожный сырник — 88 рублей, азу с тушёным картофелем — 248 рублей, судак по-польски — 410 рублей и так далее. Авксентьева отметила, что в Госдуме есть ещё один буфет, но там она пока не была.

Мнения подписчиков насчёт цен разделились. "А что там за 72 рубля...?! Таких цен нет уже нигде, пожалуй, последние лет 10"; "Демократичные цены"; "Какие цены благородные" — отметили одни пользователи. Другие же посчитали, что ничего необычного в ценах нет: "Что-то не видно тех цен по 10 рублей, про которые так много горланили"; "Что-то цены не очень низкие"; "Не так уж и дёшево!"; "Ценник как везде".