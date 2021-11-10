Депутат Рашкин прошёл проверку на полиграфе по делу о незаконной охоте
Отмечается, что такой способ был использован по обращению адвокатов парламентария, проводилась экспертиза "достаточно высококомпетентной организацией".
Фото © ТАСС / Александр Щербак
Депутат КПРФ Валерий Рашкин, которого ранее задержали в Саратовской области за рулём машины с тушей лося в багажнике, прошёл проверку на полиграфе по делу о незаконной охоте. Об этом сообщил депутат Госдумы Юрий Синельщиков в беседе с РИА "Новости".
"Там всё подтвердилось (версия Рашкина по инциденту с убитым животным. — Прим. Лайфа). Но мы должны иметь в виду две вещи. Во-первых, полиграф в соответствии с нашим Уголовно-процессуальным кодексом — это не доказательство, это ориентир. Во-вторых, это не по постановлению следователей или других органов расследований проводилось, а это проводилось по обращению его адвокатов. Проводилось достаточно высококомпетентной организацией", — отметил парламентарий.
По словам Синельщикова, в деле о задержании депутата появилась "некоторая определённость, но неполная".
Напомним, депутата Госдумы Валерия Рашкина поймали в Саратовской области, когда он ехал за рулём машины, в багажнике которой находилась туша лося. Ориентировочный ущерб от незаконной добычи этого животного составляет от 240 до 400 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. Сам Рашкин утверждает, что нашёл "практически разделанного лося" во время вечерней прогулки в лесу. По словам депутата-коммуниста, он вышел на променад один, а когда наткнулся на тушу животного, то вернулся за товарищем, с которым и был задержан. При этом правоохранители нашли оружие и охотничий билет на имя Рашкина на месте разделки лося под Саратовом.
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