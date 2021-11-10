Депутат Рашкин прошёл проверку на полиграфе по делу о незаконной охоте

Депутат КПРФ Валерий Рашкин, которого ранее задержали в Саратовской области за рулём машины с тушей лося в багажнике, прошёл проверку на полиграфе по делу о незаконной охоте. Об этом сообщил депутат Госдумы Юрий Синельщиков в беседе с РИА "Новости" .

"Там всё подтвердилось (версия Рашкина по инциденту с убитым животным. — Прим. Лайфа). Но мы должны иметь в виду две вещи. Во-первых, полиграф в соответствии с нашим Уголовно-процессуальным кодексом — это не доказательство, это ориентир. Во-вторых, это не по постановлению следователей или других органов расследований проводилось, а это проводилось по обращению его адвокатов. Проводилось достаточно высококомпетентной организацией", — отметил парламентарий.