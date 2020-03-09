Красная икра и уха против гамбургеров и сосисок. Эксперты сравнили меню Путина, Трампа и Меркель

Эксперты издания El Confidencial, проанализировав данные Европейского медицинского института ожирения, сравнили рацион питания четырёх мировых лидеров: президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа, канцлера Германии Ангелы Меркель и премьер-министра Испании Педро Санчеса.

Издание отмечает, что образ жизни глав государств, их меню, кулинарные предпочтения и занятия спортом демонстрируют экономические и социальные последствия.

В Испании уровень ожирения среди населения составляет 27,1%, 33,4% жителей ведут малоподвижный образ жизни. 48-летний Педро Санчес предпочитает средиземноморскую диету, в течение дня он пьёт много воды и не более двух чашек кофе, иногда позволяет себе красное или игристое вино. При этом он регулярно занимается спортом.

Педро Санчес. Фото © ТАСС / EPA / Emilio Naranjo / ТАСС

В России 25% населения страдают ожирением и 11% совершенно не занимаются спортом. Владимир Путин находится в прекрасной физической форме. 67-летний российский лидер является мастером нескольких боевых искусств, регулярно катается на лыжах и играет в хоккей. Если позволяет график, утро он начинает с плавания в бассейне и силовой тренировки, а на завтрак употребляет яйца, фрукты и сухофрукты, гречневую кашу с добавлением проса и алтайского мёда.

Президент отдаёт предпочтение российской кухне, он ест уху из лосося, говядину с рисом, жареного ягнёнка, рыбу и красную икру. Регулярные занятия спортом и сбалансированный рацион являются оптимальными, считает диетолог Андреа Маркес. Из напитков глава РФ употребляет травяной чай, турецкий кофе и кефир.

Владимир Путин. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

В США уровень ожирения составляет 37,3%, а 35% жителей страны ведут малоподвижный образ жизни. 73-летний Дональд Трамп питается как истинный американец — в его рационе гамбургеры, сэндвичи с яйцами и большим количеством сыра, бекон, картофель фри, пицца, сладости и выпечка. Несмотря на то что он не пьёт алкоголь, в день Трамп может употребить до 12 банок колы и шоколадный коктейль. Эксперты отмечают, что индекс массы тела американского лидера соответствует лёгкому ожирению. К тому же он практически не занимается спортом, играет лишь в гольф.

Дональд Трамп. Фото © Flickr / Gage Skidmore

В Германии 25,7% населения страдают ожирением, а 23,4% не занимаются физической активностью. 65-летняя Ангела Меркель в своём рационе верна немецким традициям: она предпочитает сосиски с картофельным пюре, сырное фондю и пиво. Эксперты утверждают, что канцлеру нужно больше двигаться, она, конечно, катается на лыжах, но делает это нерегулярно.

Ангела Меркель. Фото © Flickr / EU2017EE Estonian Presidency

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