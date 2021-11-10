Актёр Камбербэтч признался, что трижды отравился никотином на съёмках "Власти пса"

Британский актёр Бенедикт Камбербэтч, известный многим зрителям по сериалу "Шерлок" и фильмам Marvel, трижды отравился никотином во время съёмок кинокартины "Власть пса". Об этом артист рассказал в интервью журналу Esquire.

Так, Камбербэтчу нужно было выкуривать много самокруток без фильтра в кадре, причём делать это было необходимо дубль за дублем. Актёр отметил, что таким образом он хотел полностью вжиться в образ персонажа, чтобы "люди в комнате знали", как он пахнет. Данный опыт оказался "ужасным", подчеркнул артист.

"Это было действительно тяжело. Самокрутки без фильтров одна за другой. Я трижды отравился никотином. Когда тебе нужно много курить, это действительно ужасно", — рассказал Камбербэтч.

В фильме актёр играет владельца самого крупного ранчо в американском штате Монтана. Съёмки картины стартовали в январе 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса создание киноленты было приостановлено до июня. Как сообщала Netflix Russia, премьера состоится 1 декабря 2021 года.