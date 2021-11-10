Актёр Камбербэтч признался, что трижды отравился никотином на съёмках "Власти пса"
Артист играет роль владельца самого крупного ранчо в американском штате Монтана. Премьера кинокартины состоится 1 декабря 2021 года.
Бенедикт Камбербэтч. Фото © Kinopoisk
Британский актёр Бенедикт Камбербэтч, известный многим зрителям по сериалу "Шерлок" и фильмам Marvel, трижды отравился никотином во время съёмок кинокартины "Власть пса". Об этом артист рассказал в интервью журналу Esquire.
Так, Камбербэтчу нужно было выкуривать много самокруток без фильтра в кадре, причём делать это было необходимо дубль за дублем. Актёр отметил, что таким образом он хотел полностью вжиться в образ персонажа, чтобы "люди в комнате знали", как он пахнет. Данный опыт оказался "ужасным", подчеркнул артист.
"Это было действительно тяжело. Самокрутки без фильтров одна за другой. Я трижды отравился никотином. Когда тебе нужно много курить, это действительно ужасно", — рассказал Камбербэтч.
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В фильме актёр играет владельца самого крупного ранчо в американском штате Монтана. Съёмки картины стартовали в январе 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса создание киноленты было приостановлено до июня. Как сообщала Netflix Russia, премьера состоится 1 декабря 2021 года.
Ранее Лайф сообщал, что Бенедикт Камбербэтч сыграет Александра Литвиненко в сериале "Лондонград". Основной для проекта станет книга британского журналиста Алана Коуэлла "Последний шпион". Однако депутат Госдумы Андрей Луговой раскритиковал идею отдать Камбербэтчу роль Литвиненко. По его словам, идея телеканала HBO снять сериал по мотивам дела бывшего офицера ФСБ свидетельствует о "кризисе жанра".
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