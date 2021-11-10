Через "Госуслуги" теперь можно записывать детей в кружки и секции — такая возможность появилась пока у родителей в 13 регионах России, которые технически полностью готовы к предоставлению услуги. Об этом рассказали в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

"Воспользоваться сервисом могут жители Архангельской, Амурской, Белгородской, Костромской, Ленинградской, Нижегородской, Ульяновской, Рязанской, Смоленской, Омской областей, а также Республик Адыгея, Карелия и Алтай", — говорится в сообщении.

Для того чтобы записать ребёнка в кружок, родителю нужна подтверждённая учётная запись на "Госуслугах". Там размещена подробная информация о секциях: описание программы, адрес, имена преподавателей, расписание и так далее. Выбор и оплата занятия возможны в том числе с помощью сертификата дополнительного образования, который выпускается на "Госуслугах" автоматически. Кроме того, у граждан есть возможность сравнивать кружки между собой и подбирать на карте наиболее близкие к дому.

"Планируется, что в ближайшее время подключится ещё несколько субъектов, а до конца года запись через "Госуслуги" в детские кружки и секции станет доступна уже по всей стране", — сказал Чернышенко.