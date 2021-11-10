Польша заявила о задержании всех мигрантов, прорвавшихся на территорию страны ночью

Все мигранты, проникшие на территорию Польши, задержаны. Этой ночью силовики фиксировали много попыток прорыва границы, о чём заявил министр обороны республики Мариуш Блащак.

"Это была неспокойная ночь. Все те, кто проник, были задержаны", — сказал он в эфире Польского радио.