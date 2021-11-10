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Польша заявила о задержании всех мигрантов, прорвавшихся на территорию страны ночью

Ранее две большие группы беженцев смогли проникнуть на территорию государства, но силовики жёстко вытеснили их обратно.

10 ноября, 06:49

Фото © Государственный пограничный комитет Белоруссии

Все мигранты, проникшие на территорию Польши, задержаны. Этой ночью силовики фиксировали много попыток прорыва границы, о чём заявил министр обороны республики Мариуш Блащак.

"Это была неспокойная ночь. Все те, кто проник, были задержаны", — сказал он в эфире Польского радио.

Погранкомитет Белоруссии показал видео с ранеными беженцами на границе с Польшей

Погранкомитет Белоруссии показал видео с ранеными беженцами на границе с Польшей

Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы уже дошли до рубежей страны и возвращаться обратно не собираются — они разбили лагерь и пытаются прорвать границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось прорваться на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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