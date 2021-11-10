В МИД РФ назвали спланированной акцией отказ Польши и ЕС от диалога о мигрантах
Вместе с тем в ведомстве недоумевают, откуда вообще появился разговор о санкциях, а также почему эту ситуацию комментируют все — "от Петра Порошенко до представителей стран Евросоюза".
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселев
Решительный отказ Польши и Евросоюза от консультаций с Белоруссией насчёт нелегальных мигрантов может являться частью заранее спланированной акции против Минска. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Когда они начали опять взывать к санкциям, я задалась вопросом: а не является ли отказ той же самой Польши и других стран, к которым Минск обращался с предложением консультаций по миграционной проблематике, частью заведомо спланированного подхода, акции или кампании, которая сейчас разворачивается на наших глазах?" — отметила дипломат в ходе брифинга.
Вместе с тем Захарова недоумевает, откуда вообще появился разговор о санкциях, а также почему эту ситуацию комментируют "все — от бывшего президента Украины Петра Порошенко до представителей стран Евросоюза".
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы уже дошли до рубежей страны и возвращаться обратно не собираются — они разбили лагерь и пытаются прорвать границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий увидел связь между миграционным кризисом на границе и политикой Москвы, которая якобы имеет влияние на белорусского лидера Александра Лукашенко. В Кремле назвали эти слова абсолютно безответственными и неприемлемыми.
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