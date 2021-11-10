В МИД РФ назвали спланированной акцией отказ Польши и ЕС от диалога о мигрантах

"Когда они начали опять взывать к санкциям, я задалась вопросом: а не является ли отказ той же самой Польши и других стран, к которым Минск обращался с предложением консультаций по миграционной проблематике, частью заведомо спланированного подхода, акции или кампании, которая сейчас разворачивается на наших глазах?" — отметила дипломат в ходе брифинга.