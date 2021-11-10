К 1 декабря на крипторынке ждут сверхрекорд: Что это значит для курса доллара и чем уникален осенний взлёт биткоина Биткоин бьёт один исторический рекорд за другим. По прогнозам, своего пика монета достигнет ближе к 1 декабря. Что происходит на крипторынке, каким будет курс биткоина и как он повлияет на доллар? 9 ноября, 21:40 Фото © Shutterstock

Почему подорожал биткоин

9 ноября биткоин начал расти так быстро, что мгновенно обновил один исторический рекорд за другим. В результате он впервые превысил отметку в 68 000 долларов. Предыдущий рекорд был побит в апреле. Тогда стоимость монеты достигала 64 889 долларов.

При этом капитализация биткоина на сегодняшний день составляет более 1,25 млрд долларов и уже потеснила известную компанию Илона Маска Tesla, капитализация которой составляет чуть более 1,16 млрд. На этот момент обратил внимание аналитик ИАЦ "Альпари" Владислав Антонов.

Если рассматривать основные причины роста курса биткоина, то можно выделить несколько ключевых событий. Так, в октябре Джером Пауэлл заявил, что ФРС не будет запрещать криптовалюту. Это существенно повлияло на настроение участников рынка.

— Интерес к криптовалюте вырос и после запуска биткоин-ETF на Нью-Йоркской фондовой бирже. Это первый ETF на данную криптовалюту, который торгуется на американской бирже. Сыграли роль и стимулирующие программы центральных банков, которые вызвали резкий рост инфляции. С начала года биткоин подорожал на 134%. При таких показателях доходности криптовалюта стала главным претендентом на роль зашитого актива от инфляции, — отметил Владислав Антонов.

На прошлой неделе 3 ноября ФРС приняла решение о медленном сворачивании программы покупки облигаций объёмом в 120 млрд долларов в месяц. С учётом высоких темпов роста инфляции инвесторы поняли, что американский финансовый регулятор бороться с ней не собирается. Об этом рассказал старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

Он пояснил, что спасение инвесторов от инфляции — дело рук самих инвесторов. Участники торгов это поняли и начали покупать антиинфляционные инструменты. С 4 ноября на 3% выросло золото, биткоин немного задержался на старте, но и до него дошла очередь.

— Взлёт всего крипторынка обеспечил запуск биржевого фонда по торговле криптовалютами в США. Скоро будут запущены ещё два. Инвесторы активно стали вкладываться в эти бумаги, что и обеспечило рост биткоина, эфира и всего рынка, чья капитализация превысила 3 трлн долларов, — рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Последняя новость, которая только за сутки прибавила в стоимость биткоина порядка 6%, — это принятие Палатой представителей США инфраструктурного плана на несколько лет вперёд. В частности, для брокеров на крипторынке предусматривается расширение полномочий.

— В целом этот документ показывает, что государственная власть первой экономики мира намерена заняться постепенным регулированием крипторынка. С одной стороны, это негатив, поскольку предусмотрены дополнительные налоговые сборы для торговцев валютой. С другой — такое регулирование будет способствовать снижению волатильности на рынке и большей предсказуемости курса биткоина и других валют, — добавил Артём Деев.

Он отметил также, что до Нового года план должен быть подписан Джо Байденом. Это станет главным событием для крипторынка во всём мире, поскольку задаст определённый тренд. Вопрос налогообложения будет одним из главных, но пока не понятно, как на это отреагируют цифровые активы. Пока оптимизм относительно плана перевешивает, инвесторы воспринимают его как фактор определённости для рынка.

Какой сверхрекорд может установить биткоин к 1 декабря

Повышенный спрос на криптовалюту со стороны крупных компаний и инвесторов тоже способствовал росту курса биткоина. Сохраняется он и сейчас.

По мнению Владислава Антонова, перспективы для цифровых валют на данный момент очень благоприятные. Особенно учитывая, что фондовый рынок стал давать небольшую доходность. Из-за этого многие крупные инвесторы обратили внимание на крипторынок.

— Если рассматривать текущую ситуацию по биткоину, то к 1 декабря мы ожидаем курс в районе 72 000 – 74 000 долларов. На данный момент цена вышла на трендовое движение вверх, в зону, где нет активного сопротивления среди продавцов. При этом у всех держателей биткоина на данный момент прослеживается прибыль, ведь криптовалюта торгуется на своих максимальных значениях. Положительный новостной фон и всё больший спрос на криптовалюты укрепляет позитивный прогноз, — отметил Владислав Антонов.

При этом он обращает внимание на ближайшие важные события, которые будут стимулировать развитие индустрии и повлияют на рост стоимости всех криптовалют. Так, криптоплатформа BlockFi подала в американскую Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) заявку на запуск спотового фонда (ETF) на базе биткоина. Решение по ней должно быть вынесено до 14 ноября.

Компания Argo Blockchain, акции которой торгуются на Лондонской фондовой бирже, собирается привлечь 57,5 млн долларов для строительства майнинговых предприятий по добыче цифровых активов в Техасе. Это событие тоже положительно скажется на курсе биткоина.

— Вполне вероятно, что биткоин уже в ближайшие дни перешагнёт отметку в 70 000 долларов. До Нового года при сохранении этого позитива монета может дойти до 100 000 долларов, как и прогнозировалось ещё год назад. В Morgan Stanley утверждают, что справедливая цена биткоина, если удастся снизить его волатильность, в следующем году будет составлять 73 000 с потенциалом роста до 100 000. То есть даже крупнейшие мировые банки уже признают значимость криптовалют и постепенно увеличивают вложения в такие активы, — сообщил Артём Деев.

Александр Розман предупредил, что в росте криптовалют есть и эмоциональная составляющая. Инвесторы поверили, что именно этот актив лучше остальных финансовых инструментов защищает их от инфляции американского доллара. Но, во-первых, нет достаточного количества исторических данных, чтобы проверить это предположение. Во-вторых, эмоциональный взлёт курса финансовых инструментов в подавляющем большинстве случаев заканчивается таким же падением. А этому как раз есть множество подтверждений. Одно из них — история курса самого биткоина.

Есть ещё один момент, который настораживает аналитиков. Увеличение котировок становится во многом самовоспроизводящимся. Инвесторы, видя значимое удорожание актива, покупают его в надежде на продолжение роста. И это явление, вызывающее увеличение спроса, само по себе способствует росту цены. Такое мнение высказал главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

По его словам, столь существенное увеличение стоимости криптовалюты совершенно неадекватно поводам, вызвавшим его. Это типично для биткоина, он в своём репертуаре. Актив остаётся крайне спекулятивным.

— Подорожание с 40 до 68 тысяч, то есть на 70% за полтора месяца, или на 560% годовых, не может соответствовать объективным рыночным реалиям. Это возможно именно из-за отсутствия реального материального обеспечения криптовалют, регулирующих механизмов, из-за наличия более высоких возможностей манипулирования данным рынком со стороны пулов крупных майнеров. Поэтому движение может с равной вероятностью продолжиться вверх или уйти в глубокую коррекцию, — предупредил Марк Гойхман.

Как курс биткоина повлияет на курс доллара, евро и других валют

Криптовалюта относится к рисковым активам. Соответственно, отметил Владислав Антонов, валютные пары с долларом могут влиять на сильный рост или падение курса биткоина. Его падение или рост тоже могут сказаться на валютном рынке.

— У биткоина высокая корреляция (более 0,7 за последние 90 дней) с евро, австралийским и новозеландским долларами с начала года. Инвесторы ищут связи между активами, и если такая связь находится, то её используют в трейдинге. Да, резкие движения по биткоину могут оказать частичное влияние на основные валюты на "Форексе". Сильное влияние будет в том случае, если в это время экономический календарь пуст и инвесторы цепляются за любые события, чтобы купить или продать валюту, — рассказал Владислав Антонов.

Марк Гойхман отметил, что криптовалюты испытывают определённое влияние со стороны фиатных рынков — фондового, валютного, долгового. Это происходит во многом из-за перелива капиталов при значимых движениях криптовалют. Они воспринимаются инвесторами как альтернатива другим вложениям. Например, активам в долларах из-за инфляции в США.

— Однако есть и определённое обратное воздействие криптовалют на фиатные валюты, хотя пока оно несущественно и не играет заметной роли. Просто потому, что масштабы капитализации и оборотов этих рынков несопоставимы. Но оно может усиливаться по мере повышения капитализации криптовалют, большего их признания в ряду финансовых инструментов. Тот же переток в биткоины из доллара пока незначительно влияет на американскую валюту. Но в дальнейшем это воздействие может стать более заметным, — добавил Марк Гойхман.

Соответственно, если курс биткоина продолжит свой стремительный рост, а интерес к крипторынку станет больше, то в перспективе это может ослабить курс доллара.

Авторы Нина Важдаева