Путин заявил о выполнении гособоронзаказа на 96,2% в 2020 году

В 2020 году гособоронзаказ был выполнен на 96,2%, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом на заседании Военно-промышленной комиссии заявил президент России Владимир Путин.

"Отмечу, что в 2020 году, в сложном году, непростом, гособоронзаказ был исполнен на 96,2%. Напомню, что в 2012 году, например, было 80 с небольшим [процента], и то считалось хорошо", — сказал российский лидер.

Вместе с тем глава государства подчеркнул, что такая высокая планка держится уже на протяжении пяти лет. По его словам, предприятия оборонно-промышленного комплекса даже в условиях ограничений работают стабильно, без срывов и затягиваний поставок.