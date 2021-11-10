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Путин заявил о выполнении гособоронзаказа на 96,2% в 2020 году

Глава государства подчеркнул, что столь высокая планка держится уже пять лет. По его словам, предприятия оборонно-промышленного комплекса даже в условиях ограничений работают без срывов поставок.

10 ноября, 14:45

Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru

В 2020 году гособоронзаказ был выполнен на 96,2%, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом на заседании Военно-промышленной комиссии заявил президент России Владимир Путин.

"Отмечу, что в 2020 году, в сложном году, непростом, гособоронзаказ был исполнен на 96,2%. Напомню, что в 2012 году, например, было 80 с небольшим [процента], и то считалось хорошо", — сказал российский лидер.

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Вместе с тем глава государства подчеркнул, что такая высокая планка держится уже на протяжении пяти лет. По его словам, предприятия оборонно-промышленного комплекса даже в условиях ограничений работают стабильно, без срывов и затягиваний поставок.

Ранее Лайф сообщал, что в России запустили серийное производство ракет для новейших систем С-500 "Прометей". Подготовка специалистов для работы на этих комплексах ведётся с 2017 года. Ожидается, что С-500 заменит ЗРС С-400 "Триумф".


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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