Путин заявил о выполнении гособоронзаказа на 96,2% в 2020 году
Глава государства подчеркнул, что столь высокая планка держится уже пять лет. По его словам, предприятия оборонно-промышленного комплекса даже в условиях ограничений работают без срывов поставок.
Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru
В 2020 году гособоронзаказ был выполнен на 96,2%, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом на заседании Военно-промышленной комиссии заявил президент России Владимир Путин.
"Отмечу, что в 2020 году, в сложном году, непростом, гособоронзаказ был исполнен на 96,2%. Напомню, что в 2012 году, например, было 80 с небольшим [процента], и то считалось хорошо", — сказал российский лидер.
Вместе с тем глава государства подчеркнул, что такая высокая планка держится уже на протяжении пяти лет. По его словам, предприятия оборонно-промышленного комплекса даже в условиях ограничений работают стабильно, без срывов и затягиваний поставок.
Ранее Лайф сообщал, что в России запустили серийное производство ракет для новейших систем С-500 "Прометей". Подготовка специалистов для работы на этих комплексах ведётся с 2017 года. Ожидается, что С-500 заменит ЗРС С-400 "Триумф".
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