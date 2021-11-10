Звезда фильма "Иваново детство" Валентина Малявина умерла в доме престарелых

Заслуженная артистка России Валентина Малявина скончалась на 81-м году жизни. Об этом сообщил в среду Союз кинематографистов. Артистку похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Дата и время прощания не уточняются.

"Валентина Малявина — одна из самых красивых и талантливых актрис советского кинематографа — прожила яркую, но полную драматических событий жизнь", — говорится в некрологе.

Малявина сыграла более 40 ролей в кино. Она снималась в знаменитом фильме Андрея Тарковского "Иваново детство", играла в картинах "Дневные поезда", "Подсолнух", "Осенние соблазны".

Актриса была замужем за известным актёром Александром Збруевым, режиссёром Павлом Арсеновым, а её третий муж, Станислав Жданько, в 1978 году был обнаружен с ножом в сердце. Малявина была признана виновной в умышленном убийстве и приговорена к девяти годам лишения свободы, но вышла раньше — по амнистии.

После судебного процесса актриса вышла замуж за известного кузнеца и мастера по металлу Максима Краснова, а её пятым мужем стал иконописец Владимир Красницкий. Он, к сожалению, тоже умер не своей смертью, а был убит ударом ножа в спину, когда поздно вечером шёл по улице.

Пятый канал писал, что последние годы жизни Малявина провела в пансионате для престарелых. Звезда отечественного кинематографа жаловалась на проблемы со слухом и зрением.